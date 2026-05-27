全網瘋傳「捐精1公升送輝達顯卡」 醫生傻眼︰物理意義上升天

近期1張用簡體字宣傳「捐精1公升送4080、5070顯卡」的AI圖片，在近期各大社群平台瘋傳。（圖擷取自Threads）

近期各大社群平台瘋傳1張宣傳海報，上面的標題、口號皆是使用簡體中文，宣稱只要民眾願意「捐精1公升」，就能免費獲得輝達（NVIDIA）旗下的RTX 4080或RTX 5070顯卡。事後這張海報圖被不少眼尖網友抓出，其實是透過AI生成的趣味哏圖，但仍引發全網熱烈討論，甚至還釣出泌尿科醫師解說與示警。

據悉，這張招募男性捐精1公升的荒謬海報，從上週開始流傳在臉書、Threads、X（原推特）、多個中國社群平台，並讓許多男性躍躍欲試。根據海報畫面顯示，有一群男女到捐精攤位等待，攤位上方紅布寫著「用熱液點亮生命，用行動迎娶未來」，下方則列出完成捐精者，即可獲得輝達RTX 4080、RTX 5070顯卡的宣傳圖板。

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然而看似非常好康的活動，被不少網友注意到，海報左側明明寫著「捐精」，右側卻變成「捐血流程」，穿幫畫面讓眾人吐槽，明顯是AI生成的惡搞內容。也有不少網友笑說，「直接捐蛋吧」、「小心精盡人亡」、「捐精一袋，了結生命」、「這不是捐精，這TM是捐命」、「日本有1公升的眼淚，中國有1公升的精液」、「這個真的下去會精盡人亡吧，這個確定不是在實測紅樓夢裡面賈瑞的情節嗎？」。

隨著相關討論在網上發酵，也引起部分專業醫生關注。對此，泌尿科醫師高銘鴻25日特意以這張AI圖拍片宣導，直言「捐精1公升」這種行為，在現實生活中根本不可能做到，並進一步解說，人體精子製造量、攝護腺儲精能力都有一定限制，雖然個體之間存在差異，但絕對不可能一次就出現「射精1公升」的情況。

高銘鴻推算，假設以一名成年男性「一週射精3次、每次平均分泌30毫升（ml）」的頻率來計算，一整年累積下來的總量，大約僅有460毫升，換算過後，「1公升精液」相當於一個人不吃不喝、連續2年的總排精量。高銘鴻吐槽，若真有人一次就排出1公升，代表他絕會不只有精神上絕頂升天，「物理意義上也會直接升天。」

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