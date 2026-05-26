日本妹讚台灣人自帶神祕體香 網驚：確定不是汗臭？

台灣每到高溫濕熱的夏季，就會有許多網友發文抱怨出門不久全身便汗水狂飆，甚至聞到他人散發濃烈汗味、狐臭等恐怖異味。示意圖。（資料照）

近年許多外國觀光客來台旅遊，皆不約而同指出，台灣無論是人還是環境都會出現「味道很重」的情況，尤其是高溫濕熱夏季來臨時。近期一名日本女網友表示，她覺得台灣人身上都有一股聞起來很自然舒服、不似濃烈香水的神祕香味，好奇是使用哪款香氛產品？未料貼文一出，意外嚇壞不少台灣網友。

據悉，不少人到日本旅遊，總會讚嘆日本人散發淡雅乾淨的味道。不過社群平台Threads名為「chie.」的日本女網友指出，她注意到許多台灣人身上，都會圍繞著一股非常自然、舒服且好聞的味道，還形容香味不像一般香水，事後她上網搜尋卻找不到答案，懷疑是台灣獨特的在地香水，最終決定發文求助。

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該文曝光後，瞬間嚇壞一票台灣網友，不僅對此感到不敢置信，甚至留言自嘲說，「台灣人：？？？？？」、「一個日本人竟然在說台灣人有體香」、「嗑了什麼才會覺得台灣人香？」、「這是某種日本式陰陽嗎？台灣夏天臭爆」、「台灣人身上的味道很好聞？要確定欸」、「不是汗臭味嗎？至少我覺得自己蠻臭的」、「這篇文的台灣跟日本是不是寫反了？第一次看到誇『很多』台灣人香我好衝擊」。

儘管感到很驚訝，仍有許多熱心台灣網友，認真當起柯南搜尋「隱形台灣味」來源。一派人分析，如果是台灣女生身上有自然香氣，大概是日常使用的身體乳液、洗護髮產品或家裡的室內香氛擴香；另一派人則指出，也可能是香氛袋、柔軟精等衣物芳香產品，「該不會是熊寶貝吧」、「洗衣服通常有放柔軟精的、衣服會香香的，是這個味道嗎？」；還有一派人認為，是阿嬤級香味神器「明星花露水」。

獲得大批台灣網友提供的豐富線索與產品資訊後，原PO為此留言感謝，並認為自己有極高機率是聞到「柔軟精」或「明星花露水」，還透露近期自己即將到台灣旅遊，屆時一定會將大家推薦的香氛產品，列入此次來台的必買伴手禮清單之中。

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