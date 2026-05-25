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    吃生魚片被虎斑貓「狂電眼暗示」 萬人笑喊︰分牠吃一口嘛！

    2026/05/25 19:52 即時新聞／綜合報導
    住在日本青森縣的漁民分享，曾拍到愛貓死死盯著自己吃生魚片的趣味照片。（圖擷取自@hotateyasan 社群平台「X」）

    住在日本青森縣的漁民分享，曾拍到愛貓死死盯著自己吃生魚片的趣味照片。（圖擷取自@hotateyasan 社群平台「X」）

    近期社群平台X（前Twitter）的日本用戶，掀起一波曬出「再也拍不到第2次的照片」（もう一度撮れと言われても撮れない写真）風潮，吸引大批網有朝聖各種趣味照片。其中，有一位養著許多貓咪的漁民分享，曾拍到自己吃生魚片時，被愛貓狂用電眼暗示分牠一口的畫面，逗趣景象瞬間笑翻百萬網友。

    X帳號名為「アヴェマナヴ」的日本網友，現實中是一位在青森縣捕魚為生的漁民，平日三餐會搭配許多海鮮，導致讓家中愛貓們在他吃飯時，總是蠢蠢欲動。21日下午，他跟分曬出「再也拍不到第2次」的珍藏照，只見一隻跳到餐桌上的虎斑貓，看似在瀏覽踩在腳底下的報紙，實際上雙眼死死盯著不遠處的肥美生魚片。

    照片曝光後，虎斑貓充滿人性的饑渴眼神，令不少網友笑說，「死亡凝視」、「獵人的眼神」、「是忍者貓呢」、「浮世繪會出現的臉XD」、「看起來準備伺機而動」、「有這麼多，就分牠一些嘛」、「努力控制自己的貓咪真可愛」、「在理智與本能之間搖擺不定（ΦωΦ）」、「這隻貓咪似乎對報紙上的內容一點興趣也沒有」、「貓皇：不准誘惑我！要麼自己遞過來，要麼我自己走過去！」。

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