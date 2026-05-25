一票台灣人通勤尖峰「悠哉慢走」 佛系步調震撼135萬日本人

有日本旅客分享來台旅遊期間，注意到台灣人在通勤尖峰時段，幾乎不會像日本人一樣急躁趕車，引發台日網友熱議。示意圖。（資料照）

近年日本民眾熱衷來台觀光旅遊，還會默默觀察台灣人特有的生活習慣。就有日本網友分享，他赴台遊玩期間遇到幾次通勤尖峰，結果目睹一票台灣人悠哉慢走，似乎完全不著急趕車，與日本不同的佛系生活步調，讓他感受不小的文化衝擊，該文一出，迅速掀起大批台日網友熱議。

社群平台「X」（前Twitter）名為「ねこきん」的日本網友，21日上午分享自己到台灣旅遊時，感受到最震撼的文化衝擊。ねこきん表示，他早晨路過在台灣車站，這個時間點通常是通勤尖峰時段，不過他卻注意到，自己周圍沒有一個台灣人感到急躁，反而不疾不徐地慢走，甚至還有人手上拎著早餐，悠哉悠哉前進。

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目睹這一幕的ねこきん，好奇詢問當地好友，為何台灣人都不趕時間，結果被好友反問：「為什麼要趕？電車又不是不會再來」，與日本截然相反的價值觀，讓他大為震撼。ねこきん指出，日本社會常因為「慢了一分鐘」便會不斷道歉，看似維持高效率，卻能從店員、通勤族臉上看出被無形壓力擠壓的疲累。

ねこきん還透露，他在台灣夜市遇到一位阿嬤，對方跟他說「日本人就在吃飯，也會一直盯著手錶呢」，讓他深深體會到，慢下來並非壞事，因為這是「人之所以為人」的證明。ねこきん認為，日本人長期生活在「在時間縫隙中填塞人生」緊繃環境，台灣人則是「能在生活中掌握時間」漫活度日，好好品味自己的人生。

該文曝光吸引逾135萬人瀏覽並震撼不少日本網友，有些人認為原PO舉例的情況，比較適用於東京等部分人口密集的都會區，像在沖繩等地區反而不會出現全員趕時間的急躁現象。還有其他同樣曾來台旅遊，或者是旅居台灣的日本人指出，原PO似乎沒看過台灣人駕駛交通工具，該狀態的台灣人可說是「充滿濃濃殺氣」。

台灣網友也湧入留言區吐槽，指出台灣人生活步調確實較為慵懶，但並非隨時隨地都如此慢活，「台灣人碰到把手跟方向盤就會變身」、「大眾運輸限定，馬路上是另一個光景」、「除非在海邊，不然通勤時間，台灣人只要騎上摩托車都很焦躁」、「也不是所有人都慢慢來，注意看可以看出有很急的就是遲到了」、「首都台北的高峰時段交通壅堵情況非常嚴重，此時路上所有司機、騎士都會非常狂躁喔」。

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