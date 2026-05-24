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    日本自衛隊親授室外機降溫法 網友驚呼：今年夏天有救了

    2026/05/24 22:58 即時新聞／綜合報導
    日本自衛隊東京地方協力本部的官方Instagram分享「室外機降溫法」的省錢妙招。（圖擷取自@tokyo_pco社群平台「Instagram」）

    日本自衛隊東京地方協力本部的官方Instagram分享「室外機降溫法」的省錢妙招。（圖擷取自@tokyo_pco社群平台「Instagram」）

    隨著必須開冷氣的夏天即將到來，日本自衛隊東京地方協力本部的官方Instagram，18日分享一個利用家中現成物品就能實現的「冷氣電費節省秘訣」，引發了廣大迴響。

    Oricon News》報導，官方Instagram在貼文中以「冷氣電費減半？『魔法水桶』的製作方法」為題指出：「其實冷氣電費暴增的最大原因，是因為室外機『中暑』了。當室外機溫度過高時，就無法將熱能排出體外，導致冷氣必須全速運轉，電費因而飆升。」

    為此，官方以「將室外機從灼熱地獄中拯救出來的單一水桶魔法」為題，透過影片示範了一項實用的省電技巧：將長條毛巾浸泡在裝滿水的水桶中，並順著鋪設在室外機上。如此一來，利用「毛細現象」就能讓水源源不絕地輸送，藉此冷卻機體、抑制室外機溫度上升，進而提升冷氣的運轉效率。

    貼文中也特別強調了「絕對必須遵守的3大原則」與注意事項：

    ●嚴禁將水桶直接「直立放置」於頂板上：將水桶直接放在室外機頂板上可能會導致生鏽或刮傷。務必先在下方墊上大創等百圓商店販售的「木格子踏板」或「防震墊」後，再放上水桶。

    ●必須將水滴在「背面」：真正需要降溫的地方不是頂板，而是位於背面的熱交換器（貼文中形容為「鋁製閃亮亮片」）。正確的做法是讓毛巾垂掛在室外機背面（後方）的網格部位，使其順著微風接觸並吸水。

    ●颱風或強風豪雨日必須撤除：避免水桶遭強風吹落而引發意外與糾紛。

    該則貼文的留言區隨即湧入大批表達感謝的迴響，紛紛表示：「立刻來試試看」、「看來今年夏天能順利撐過去了」、「太棒了！」、「非常實用的資訊」，對於日本自衛隊日常展現出的實用生活對策智慧讚嘆不已。

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