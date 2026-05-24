看板驚現「灰白相間格子」！網瘋傳：是把PNG透明圖層印出來了？

日前有網友經過桃園機場捷運台北車站時，發現它的看板輸出意味PNG透明圖層的灰白格子相間，發文好奇想知道是怎麼做到的。（授權自@kabbziikal社群平台「Threads」）

「四邊包繩-不打洞」是大圖輸出與帆布製作的後加工術語、「滾滾長江東逝水」是Illustrator預設的文字、而PNG的透明圖層表現方式通常為灰白格子相間，實際上列印時出來會是「空空一片」。日前有網友經過桃園機場捷運台北車站時，發現它的看板輸出「很透明」的灰白格子相間，發文好奇想知道是怎麼做到的。

網友在社群平台「Threads」貼上兩張桃園機場捷運台北車站、高鐵台北站的看板，很疑惑地發文問「這是…？底要白色結果做錯嗎…？png 檔案嗎？？？？？？？」，隨後又補充「說他白底又不是，說他是各個png合起來的看起來也不像，看起來是同檔案輸出非拼接，字跟logo解析度看起來不是什麼都不懂可以做到的，到底怎麼做到的」，看得出他非常困惑該看板是如何成功輸出的。

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對此，網友紛紛扮起柯南來猜猜這個「透明圖層」的由來，「搞不好甲方很喜歡後面那格子，還要求設計師拉那背景」、「承辦說：我看圖明明就有格子，你們怎麼印不出來？這樣我沒辦法驗收。印刷：好，格子嘛，我印給你就是了」、「只有學設計的人會覺得那是透明背景」、「其實覺得可能是故意的？！因為輸出應該不會有格子出現」、「理論上是故意的，如果是透明背景的話，印刷應該不會印出來」、「透明圖層是印不出來的，既然印了，就表示格子應該是設計的一部分⋯⋯吧，雖然這設計我有看沒有懂」、「甲方要透明的，乙方就給了他透明的」。

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