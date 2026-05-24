夜市牛排隱藏吃法！他曝剛上桌「淋1物」超好吃

網友分享夜市牛排的隱藏吃法，只要在牛排剛上桌時把玉米濃湯淋滿鐵板，會有白醬的效果。（資料照）

夜市牛排標配玉米濃湯和紅茶，因為有配餐及價格相較親民，成為小資族偶爾想吃牛排時的選擇之一。近日有網友分享，夜市牛排的隱藏吃法，只要在牛排剛上桌時把玉米濃湯淋滿鐵板，會有白醬的效果。貼文一出，引來廣大網友迴響。

一名網友在Threads上分享，「吃鐵板牛排時，可以趁鐵板還是熱的時候，倒上配餐附的玉米濃湯！非常好吃！」而此舉也讓他好奇問網友「有人也會這樣嗎？」

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貼文一出，引來百萬網友觀看，更掀起廣大網友的討論。網友表示「這什麼邪門歪道，我下次也要試試看」、「下次我試試看這吃法，如果不好吃，請你帶著你的鐵板麵離開地球」、「這我！別人看到都說不想跟我一起吃牛排」。

不僅如此，也有其他網友進一步分享自己的老饕吃法，「如果怕蛋太老的話，鐵盤一上桌，濃湯淋半熟蛋，再炒開，超香！」、「我一定要另外裝半碗濃湯然後加入番茄醬再把鐵板麵放進去整個超好吃」。同樣是夜市牛排的配餐，網友們各自發明了不同的創意吃法。

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