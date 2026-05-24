筆下火辣女角原型？漫畫家高橋留美子「泳裝照」轟動6400萬人

筆下火辣女角原型？漫畫家高橋留美子「泳裝照」轟動6400萬人2026/05/24 17:49 即時新聞／綜合報導
日本資深漫畫家高橋留美子年輕時的泳裝照，近期被瘋傳到各國社群網路平台，不少人指出她作品筆下的火辣女性角色，參考原型根本就是她本人。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）
曾創作《福星小子》、《亂馬1/2》、《犬夜叉》等經典作品的日本漫畫家高橋留美子，其作品不僅充滿細膩的戀愛喜劇，各有風采且身材火辣的女性角色，更是許多讀者津津樂道的話題。近來各國網友瘋傳，高橋留美子年輕時去海邊戲水的泳裝照，傲人身材令眾人驚呼，她本人根本就是筆下女角的原型！
據悉，社群平台「X」（前Twitter）名為「超ボルボックス」的日本網友20日發文提到，「作家」通常只能寫出自己曾經體驗過的事情，並舉例有位作家在寫吃早餐的場景時，他以為是很普通的描寫，被編輯指出「早上應該沒有人會吃這麼多飯」，未料之後編輯發現，原來作者其實就是那種一早會吃很多食物的人。
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貼文一出，意外勾起不少創作者與讀者共鳴，相關話題甚至還延伸其他創作領域。一位名為「ぎりぎり」的日本網友搬出漫畫家高橋留美子，指出她筆下的女性角色身材，幾乎每個人都擁有波濤洶湧的巨乳，但這並非高橋留美子為凸顯女性胸部，刻意的誇飾畫法，而是因為她本身就是一位有著豐滿身材的女性。
該文釣出高橋留美子老粉絲「DC兵マツバ」回覆，還附上一張數十年前的雜誌，收錄高橋留美子去海邊遊玩的泳裝照，只見穿著紅色比基尼泳裝的高橋留美子，確實有著相當傲人的身材曲線。DC兵マツバ推測，高橋留美子筆下每位女性角色都有著令人稱羨的姣好身材，極大機率是她參考自身體態，但她本人從未意識到這點。
相關圖文曝光後，吸引超過6400萬人次瀏覽，還有不少讀者指出，高橋留美子筆下即便是劇中被人嘲笑身材不佳的女性角色，其實放到現實世界，也是數一數二的頂尖辣模。其他網友則表示，「代表老師穿搭品味也很好」、「難怪能創作出《福星小子》的拉姆」、「這讓我完全理解作品會反映作者自身的審美觀」、「女角原型竟是老師本人，難怪每個人都很有自信且散發渾然天成的魅力！」。
高橋留美子作品の女性キャラは巨乳しかいないけど、作者本人が爆乳なので意識して大きく描いたつもりは特に無かったって話、無慈悲で好き。 https://t.co/8IY3GPE1ul— ぎりぎり （@giri_giri0117） May 22, 2026
「アオイホノオ」にて紹介された高橋留美子先生の破壊力と来たら…???????? pic.twitter.com/saIreljV0L— pon （@pon80149719） May 23, 2026