筆下火辣女角原型？漫畫家高橋留美子「泳裝照」轟動6400萬人

日本資深漫畫家高橋留美子年輕時的泳裝照，近期被瘋傳到各國社群網路平台，不少人指出她作品筆下的火辣女性角色，參考原型根本就是她本人。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

曾創作《福星小子》、《亂馬1/2》、《犬夜叉》等經典作品的日本漫畫家高橋留美子，其作品不僅充滿細膩的戀愛喜劇，各有風采且身材火辣的女性角色，更是許多讀者津津樂道的話題。近來各國網友瘋傳，高橋留美子年輕時去海邊戲水的泳裝照，傲人身材令眾人驚呼，她本人根本就是筆下女角的原型！

據悉，社群平台「X」（前Twitter）名為「超ボルボックス」的日本網友20日發文提到，「作家」通常只能寫出自己曾經體驗過的事情，並舉例有位作家在寫吃早餐的場景時，他以為是很普通的描寫，被編輯指出「早上應該沒有人會吃這麼多飯」，未料之後編輯發現，原來作者其實就是那種一早會吃很多食物的人。

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貼文一出，意外勾起不少創作者與讀者共鳴，相關話題甚至還延伸其他創作領域。一位名為「ぎりぎり」的日本網友搬出漫畫家高橋留美子，指出她筆下的女性角色身材，幾乎每個人都擁有波濤洶湧的巨乳，但這並非高橋留美子為凸顯女性胸部，刻意的誇飾畫法，而是因為她本身就是一位有著豐滿身材的女性。

該文釣出高橋留美子老粉絲「DC兵マツバ」回覆，還附上一張數十年前的雜誌，收錄高橋留美子去海邊遊玩的泳裝照，只見穿著紅色比基尼泳裝的高橋留美子，確實有著相當傲人的身材曲線。DC兵マツバ推測，高橋留美子筆下每位女性角色都有著令人稱羨的姣好身材，極大機率是她參考自身體態，但她本人從未意識到這點。

相關圖文曝光後，吸引超過6400萬人次瀏覽，還有不少讀者指出，高橋留美子筆下即便是劇中被人嘲笑身材不佳的女性角色，其實放到現實世界，也是數一數二的頂尖辣模。其他網友則表示，「代表老師穿搭品味也很好」、「難怪能創作出《福星小子》的拉姆」、「這讓我完全理解作品會反映作者自身的審美觀」、「女角原型竟是老師本人，難怪每個人都很有自信且散發渾然天成的魅力！」。

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