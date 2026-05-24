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    日本澀谷茶飲店超特別！ 員工都是阿公阿嬤平均年齡73歲

    2026/05/24 14:46 即時新聞／綜合報導
    日本東京澀谷有1間超特別的茶飲店，員工都是阿公阿嬤且平均年齡達73歲。（圖擷自「g_and_b_shibuya」IG）

    日本東京澀谷有1間超特別的茶飲店，員工都是阿公阿嬤且平均年齡達73歲。（圖擷自「g_and_b_shibuya」IG）

    日本年輕人聚集的東京澀谷，今年3月出現1間超特別的茶飲店「G-CHA & Ba-CHA」，裡面的員工都是阿公阿嬤且平均年齡達73歲，吸引了不少顧客前來消費。

    《讀賣新聞》報導，G-CHA & Ba-CHA店內裝潢時尚，員工一律都是老先生、老太太，而且都戴著墨鏡穿著時髦，但不會讓人有距離感，彷彿有一種讓人回到老家的舒適。

    據了解，G-CHA & Ba-CHA只做外帶，為了照顧老年員工有不少貼心規定，例如可以坐著招呼顧客，而且累的時候可以馬上去休息，部分飲品名稱也相當有特色，比方說「爺茶（生薑焙茶）」、「婆茶（茉莉花茶）」。

    73歲店員奈須雄二透露，他曾在IT公司任職40年左右，退休後來到自己之前從未了解過的澀谷，找到了新的人生目標，亦即和年輕世代展開交流。另外，不少顧客來這裡就是為了要體驗和「爺爺奶奶」互動的感覺，跨越年齡的差距一起聊天、拍照、喝茶。

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