餵土撥鼠吃巧克力！ 日男遭移送法辦 辯「只能吃飼料好可憐」

在大阪府守口市的一家土撥鼠咖啡廳內，一名男顧客因涉嫌餵食土撥鼠巧克力點心，已被警方移送法辦。（圖擷取自@livedoornews社群平台「X」）

在大阪府守口市的一家土撥鼠咖啡廳內，一名男顧客因涉嫌餵食土撥鼠巧克力點心，已被警方移送法辦。對許多動物而言，巧克力會引發中毒症狀，甚至有致死的風險，所幸這隻土撥鼠並無生命危險。

《FNN》報導，一位30多歲的男顧客，因涉嫌在大阪府守口市的土撥鼠咖啡廳內餵食土撥鼠巧克力點心，目前已被警方函送法辦。面對警方調查，該名男顧客承認罪行並辯稱：「看牠們總是只能吃固定的飼料，覺得牠們很可憐。」

請繼續往下閱讀...

無論是吃東西還是熟睡的模樣都極其軟萌可愛，這就是松鼠科的「土撥鼠」。但對於土撥鼠等許多動物來說，巧克力是可能會引發中毒症狀的危險食物。

山田動物醫院副院長松本和指出：「巧克力原料可可中所含的『可可鹼』是主要致毒物質。若症狀嚴重，可能會引發痙攣發作或陷入昏迷狀態，甚至有導致死亡的案例。」

據店家表示，當時被餵食巧克力點心的土撥鼠隨即將食物吐了出來，目前並無生命危險。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法