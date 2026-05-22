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    比大象還重！墨西哥端巨無霸酪梨醬 6800公斤打破世界紀錄

    2026/05/22 11:42 即時新聞／綜合報導
    墨西哥米卻肯州坦西塔羅市集結超過1000名志工、800多名廚師，一起聯手製作打造造出大到破紀錄的沾醬，總重高達約6800公斤，成功奪下「世界最大份酪梨醬」的金氏世界紀錄寶座。（圖擷取自金氏世界紀錄官網）

    墨西哥米卻肯州坦西塔羅市集結超過1000名志工、800多名廚師，一起聯手製作打造造出大到破紀錄的沾醬，總重高達約6800公斤，成功奪下「世界最大份酪梨醬」的金氏世界紀錄寶座。（圖擷取自金氏世界紀錄官網）

    墨西哥米卻肯州坦西塔羅市（Tancítaro）在今年的「酪梨節」集結超過1000名志工、800多名廚師，一起聯手製作打造出大到破紀錄的沾醬，總重高達約6800公斤，成功奪下「世界最大份酪梨醬」的金氏世界紀錄寶座。

    綜合外媒報導，這桶巨無霸酪梨醬被裝如同按摩浴缸大小的容器中，重量甚至超越一頭成年大象。在志工們的辛勤將巨量的酪梨與香料混合，合力做出破紀錄巨無霸酪梨醬。

    為製作這道暴露在空氣便會迅速變色的美味醬料，800多名廚師以超高效率，花費2.5小時便大功告成。這群來自坦西塔羅市（Tancítaro）的志工對處理酪梨早就駕輕就熟，因為酪梨正是該地區最重要的出口商品之一。他們迅速將綠色果肉、大量當地生產的番茄、洋蔥、檸檬及香菜完美融合，製作出這道經典佳餚。

    這項挑戰於4月10日該市舉辦的第13屆年度「酪梨節」（Feria del Aguacate）上登場，這場美食盛會是當地重要活動，旨在促進觀光並帶動經濟發展。每年吸引數千名遊客慕名而來，體驗各種文化活動、品嚐美食與參觀展覽，共同感受米卻肯州（Michoacán）濃郁的在地風味，尤其是酪梨的魅力。

    負責監督活動的金氏世界紀錄裁判雷耶斯（Susana Reyes）表示，「這項紀錄自豪地向全世界展現墨西哥的文化認同。且我毫不懷疑這將讓許多人渴望能品嚐到這樣的酪梨醬！」

    這桶巨無霸酪梨醬重量甚至超越一頭成年大象。（圖擷取自金氏世界紀錄官網）

    這桶巨無霸酪梨醬重量甚至超越一頭成年大象。（圖擷取自金氏世界紀錄官網）

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