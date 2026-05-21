網紅水牛「川普」一頭飄逸金髮爆紅 遇上「這節日」慘了

孟加拉近日湧現大批群眾，與暱稱為「唐納．川普」的白化症水牛合影留念。（法新社）

孟加拉近日湧現大批群眾，爭相與一名意想不到的社群明星合影留念：擁有一頭飄逸金髮的白化水牛！牠髮型酷似美國總統，被暱稱為「唐納．川普（Donald Trump）」，而牠將在幾天內被當作祭品宰殺。

《法新社》報導，「水牛川普」現年38歲的主人姆里達（Zia Uddin Mridha）說，他弟弟之所以為這頭重達700公斤的公牛取這個名字，是因為牠頭上那頭飄逸、宛如安全帽般的毛髮，像極了美國總統川普的招牌造型。

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姆里達指出，整個5月，每天都有源源不絕的獵奇遊客、社群媒體粉絲、圍觀群眾和孩童慕名而來，渴望一睹這隻網紅牛的風采。他看著工作人員將一桶清涼的水倒在公牛頭上，拿粉紅色的刷子梳理牠那整齊塞在順向彎曲牛角之間的金色油頭。

姆里達說，這頭公牛和美國總統之間的相似之處僅止於毛髮，「牠唯一享受的奢侈享受就是一天洗4次澡。」畜牧部門官員則說，白化水牛非常罕見，由於缺乏黑色素分泌，牠們的外觀會呈現白色或粉紅色。

擁有1.7億人口、以穆斯林為主的南亞國家孟加拉，正準備迎接本月稍晚到來的伊斯蘭教重要節日「宰牲節（Eid al-Adha）」。預計節日期間會有超過1200萬頭牲畜（包括山羊、綿羊、牛和水牛）被宰殺來祭祀，這也是許多貧困家庭難得能大口吃肉的機會。

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