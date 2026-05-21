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    「世界紅髮日」速食店辦「溫蒂」模仿大賽 獲勝者漢堡免費吃1年

    2026/05/21 17:07 即時新聞／綜合報導
    連鎖速食品牌「溫蒂漢堡」舉辦「溫蒂模仿大賽」，優勝者將獲得1年份「單層培根起司堡（Dave's Single）」。（擷取自@Wendys社群平台「X」）

    連鎖速食品牌「溫蒂漢堡」舉辦「溫蒂模仿大賽」，優勝者將獲得1年份「單層培根起司堡（Dave's Single）」。（擷取自@Wendys社群平台「X」）

    為了慶祝5月26日「世界紅髮日」，如果你家裡剛好有舊的萬聖節紅色假髮，或者在尋找能展現一頭火紅雙馬尾的機會，速食連鎖品牌溫蒂漢堡（Wendy's）舉辦比賽，優勝者可獲得1年份免費的「單層培根起司堡（Dave's Single）」。

    紐約郵報》報導，這場趣味十足的比賽開放給18歲以上人士參加，鼓勵參賽者展現自己心目中最完美的「溫蒂」形象，這意味著從「天然的紅髮色調和雙馬尾，到假髮、雀斑，及那件標誌性的藍白相間領口連衣裙」皆可，慶祝活動在波士頓海港廣場（Seaport Square）的富爾頓街19號（19 Fulton St.）拉開序幕。

    根據溫蒂漢堡的新聞稿指出，比賽分3輪。第一輪，參賽者登台展示他們最棒的溫蒂造型；第二輪，參賽者準備並朗讀他們最適合發布在社群媒體上的貼文，為5月28日的「全國漢堡日」展現該品牌俏皮的語調。

    第三輪，前3到5名的決賽入圍者表演具有溫蒂漢堡風格的原創廣告，依照現場觀眾的掌聲和評審的分數將決定最終獲勝者。

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