「世界紅髮日」速食店辦「溫蒂」模仿大賽 獲勝者漢堡免費吃1年

連鎖速食品牌「溫蒂漢堡」舉辦「溫蒂模仿大賽」，優勝者將獲得1年份「單層培根起司堡（Dave's Single）」。（擷取自@Wendys社群平台「X」）

為了慶祝5月26日「世界紅髮日」，如果你家裡剛好有舊的萬聖節紅色假髮，或者在尋找能展現一頭火紅雙馬尾的機會，速食連鎖品牌溫蒂漢堡（Wendy's）舉辦比賽，優勝者可獲得1年份免費的「單層培根起司堡（Dave's Single）」。

《紐約郵報》報導，這場趣味十足的比賽開放給18歲以上人士參加，鼓勵參賽者展現自己心目中最完美的「溫蒂」形象，這意味著從「天然的紅髮色調和雙馬尾，到假髮、雀斑，及那件標誌性的藍白相間領口連衣裙」皆可，慶祝活動在波士頓海港廣場（Seaport Square）的富爾頓街19號（19 Fulton St.）拉開序幕。

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根據溫蒂漢堡的新聞稿指出，比賽分3輪。第一輪，參賽者登台展示他們最棒的溫蒂造型；第二輪，參賽者準備並朗讀他們最適合發布在社群媒體上的貼文，為5月28日的「全國漢堡日」展現該品牌俏皮的語調。

第三輪，前3到5名的決賽入圍者表演具有溫蒂漢堡風格的原創廣告，依照現場觀眾的掌聲和評審的分數將決定最終獲勝者。

If you have flaming locks of auburn hair and a face card that never declines, we have the perfect contest for you ????

Wendy’s Look-Alike Contest is 3:30-5:30pm May 26th at Seaport Square in NYC! pic.twitter.com/sEUa15Db7G — Wendy’s （@Wendys） May 18, 2026

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