主子又壞掉了？ 賓士貓「高空特技趴」吸780萬人朝聖

日本賓士貓「Kuku」近期被飼主拍到擺出奇怪姿勢，意外在社群網路爆紅。（圖擷取自@2bL3RdrxExPNtZ9 社群平台「X」，本報合成）

受到狩獵天性影響，多數喵星人喜歡爬到高處，俯視地面上的所有生物。日本一名飼主分享，近期在家裡爬樓梯時，抬頭看到愛貓擺出全新姿勢，懶洋洋趴在扶手上，她將逗趣畫面分享到社群，意外吸引超過780萬人次瀏覽、獲得42萬人按讚，還釣出一票同樣養貓的飼主，分享貓咪各種有趣又古怪的姿勢。

社群平台「X」（前Twitter）名為「ちひろ ジブリ好き」的日本女網友，在家飼養一隻調皮搗蛋、喜歡擺出各種奇怪姿勢的賓士貓「Kuku」（クク）作伴。18日晚間，原PO發現Kuku整隻貓躺在家中樓梯的長條形扶手上，還將下巴與四隻腳懸在半空中，從未看過Kuku擺出這種怪姿勢的原PO，立即用手機拍下牠的奇特行為。

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畫面曝光後，不少網友留言笑說，「貓咪：看屁啊！」、「很獨特的放鬆方式」、「還真是高高在上呢」、「畢竟是這個配色，正常」、「貓咪真的能把任何地方都變成牠們的寶座」、「那隻貓正從牠的城堡上觀察整個王國」、「這姿勢看起來很放鬆，但卻讓我感到緊張」、「最喜歡這種不是AI，但又超級怪奇可愛的畫面 」。

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