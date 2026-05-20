常溫30分鐘不融化的「漢字冰棒」鎌倉開幕 黃金週暴紅賣到斷貨

日本黃金週期間，漢字冰棒掀起一股打卡熱潮。（圖擷取自@enjoy_tokyo社群平台「X」）

漢字冰棒專門店「KANJI ICE 鎌倉店」已於本月1日正式開幕。鎌倉店內提供「濃郁脆皮巧克力」、「酥脆草莓」與「Q彈牛奶」3種口味，並可選擇「鎌倉」、「日本」、「忍者」等3種漢字字體。由於在日本黃金週（3-6日）期間大受歡迎，導致多數冰棒售罄。

綜合媒體報導，漢字冰棒是利用在常溫下也能維持30分鐘以上不融化的特殊冰棒製造技術所開發的新感覺甜點。過往曾在日本全國各大活動中登場的漢字冰棒，本次首度以專門店的形式進駐鎌倉。

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據悉這種不會融化的冰棒非常適合隨身攜帶，因此可以在附近的各個旅遊景點拍攝到印有「漢字」的冰棒，留下難忘的回憶。這家店也在努力拓展鎌倉以外的地區，目前在京都的京瓷桑加體育場、靜岡縣的JR新富士站以及山梨縣富士芝櫻祭等地都能買到「漢字冰棒」，甚至可以將「富士山」吞下肚。

該商家也提供客製化服務，可依活動需求製作專屬漢字冰淇淋。業者表示，未來希望將這項商品拓展到更多日本觀光景點。

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