校外教學遇到寶！ 挪威6歲男童發現1300年前寶劍

挪威1位6歲的小男孩，載校外教學途中，看到地裡冒出一個生鏽的物體，竟然是一把距今1300年、比維京時代還要古老的寶劍。（圖擷取自@nypost社群平台「X」）

挪威一名學童在一次戶外教學中，發現了可能是一生中最重大的發現：他注意到地上冒出一個生鏽的物體，結果竟然是一把距今1300年、比維京時代還要古老的寶劍。

《紐約郵報》報導，這名小學1年級的6歲男童莫特維特（Henrik Refsnes Mørtvedt），當時正隨班級前往挪威的內陸郡（Innlandet county）參與校外教學。該地區擁有廣袤的荒野與令人驚嘆的山脈。當隊伍穿過一片田地時，他發現了這個不尋常的物品。

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老師和學生們並沒有試圖將其硬拔出土以防破壞文物，而是主動聯繫了當地的考古學家。

經鑑定，考古學家確認該物體是來自斯堪地那維亞「墨洛溫王朝時期」（Merovingian Period）的單刃劍，時間大約在西元550年至880年之間，緊鄰該地區著名的維京時代之前。

據《Arkeonews》報導，這柄劍刃被挖掘出土後，已被送往奧斯陸的文化歷史博物館進行進一步的研究與妥善保存。

雖然這件中世紀武器腐蝕嚴重，但透過X光和冶金分析等方法，仍有望解開其背後的秘密，包括其製造工藝以及數百年前是如何被使用的。並推測，這把寶劍可能屬於「一名戰士、一位有地位的農民，或者是生活在形塑早期中世紀挪威那段動盪世紀中的某個人」。

這一罕見的發現發生在挪威東南部的哈德蘭（Hadeland）地區，該地長期以來因其「肥沃的景觀、古老的農場、塚墓以及鐵器時代的遺跡」而吸引考古學家。

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