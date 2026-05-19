狂！iPhone 16被龍膽石斑飛撲吞下 8個月後「失而復得」等開機

高雄鮪豐漁場去年有龍膽石斑吞下iPhone 16 Pro Max。龍膽石斑示意圖。（網友提供）

食材產地記者陳志東去年9月前往高雄永安鮪豐漁場採訪時，拿著iPhone 16 Pro Max為巨大龍膽石斑拍照，孰料魚隻突然躍起撞掉手機並吞進肚裡，近來他接獲漁場通知，指稱有龍膽石斑死亡後撈起剖開，從魚肚內發現了iphone 16，之後就等著看看能不能開機。

陳志東臉書透露，由於當時魚池內有7尾巨大龍膽石斑種魚，因此也不知道是被哪隻吞下去，事情發生後還有不少人調侃他，指稱要打電話給龍膽石斑、送充電器給魚用，還有人笑稱龍膽石斑用的手機都比自己的型號更新。

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陳志東說，鮪豐漁場2週前突然傳訊息給他，指稱有隻龍膽石斑過世並在其體內找到手機。漁場老闆娘透露，這條龍膽石斑大約23歲，身長超過1公尺、體重將近100公斤，

對此，陳志東有些自責是不是自己的手機害死了魚隻，老闆娘則安慰他漁場裡的生命就是這樣來來去去。陳志東指出，他已和對方約好，22日要到鮪豐漁場在高雄新開的餐酒館幫這支iPhone 16舉辦「召喚儀式」，看看它被吞進魚腹8個月後還能不能開機。

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被龍膽石斑吞下的iphone 16過了8個月後終於取出。（網友提供）

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