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    日漫畫家來台吃「巨大飯糰」秒昏睡 全網笑翻：碳水炸彈發威！

    2026/05/19 12:36 即時新聞／綜合報導
    日本圖文漫畫家「グレうさぎ」分享來台旅遊期間，買了一顆巨無霸台式紫米飯糰當早餐，結果吃完後搭車竟陷入深度昏睡狀態。（圖擷取自@gureusagi11 社群平台「X」）

    日本圖文漫畫家「グレうさぎ」分享來台旅遊期間，買了一顆巨無霸台式紫米飯糰當早餐，結果吃完後搭車竟陷入深度昏睡狀態。（圖擷取自@gureusagi11 社群平台「X」）

    經典台式早餐「紫米飯糰」近來在美國大爆紅，不僅吸引大批外國人慕名朝聖，還讓先前曾分享來台品嚐、解說介紹的開箱圖文，受到高度關注。日本一名圖文漫畫家先前到台灣旅遊，買一顆巨無霸紫米飯糰當早餐，未料吃完後上車陷入深度昏睡，奇妙經歷令她感到相當驚訝，也引發台日網友熱烈討論。

    據悉，這名圖文漫畫家名為「グレうさぎ」，每天都會發布圖文並茂的日記漫畫，今年5月初她分享到台灣觀光數日的遊玩經歷，其中第3天的行程，是前往新北市十分和九份。グレうさぎ提到，她在當天一大早起床，就是為了去買巨大的台式紫米飯糰當早餐，沒想到她在吃完這顆飯糰後，展開渾渾噩噩的爆睡行程。

    根據グレうさぎ描述，她與好友吃完早餐後，一起搭車去參觀十分和九份的著名景點，卻在上車後不久，直接在座位上睡得不省人事，直到短暫下車參觀十分瀑布，才稍微清醒一點，然而回到車上，就再次陷入昏睡狀態。對於這個秒睡情況，グレうさぎ推測是自己受到異國環境、文化、飲食等影響，導致大腦過度疲勞。

    這段趣聞吸引不少台灣網友關注，還紛紛留言指出，製作台式飯糰基本食材是能促使血糖快速飆升的糯米，加上飯糰裡會包裹油條、肉鬆、花生粉等高熱量餡料，結合在一起就會誕生威力驚人的碳水化合物炸彈，吃下後血糖會極快上升與下降，容易產生俗稱「暈碳」的強烈疲倦感，因此又被戲稱為「台灣最強安眠藥」。

    另有一些人好奇，日本明明也有不少用料豐富的飯糰，為何沒有像台式飯糰具備令人吃完昏睡的效果？相關問題，釣出一票日本網友與熟習日本飲食文化的網友分析，與份量驚人且用料紮實的台式飯糰相比，日本飯糰大多以白米飯搭配單一或少數配料，加上體積普遍較小，因此吃完後血糖不易出現劇烈變化。

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