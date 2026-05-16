日本版苗栗國？「群馬帝國」護照秒殺 加印3萬本

日本群馬縣府將增印3萬份「GUNMA PASSPORT（群馬護照）」，以今年夏天前開始發放為目標。（圖擷取自@LIVENEW24H社群平台「X」）

日本群馬縣護照型小冊子「GUNMA PASSPORT（群馬護照）」開放申請第一天就秒殺達到上限，停止受理；縣府決定增印3萬份，以今年夏天前開始發放為目標。

《讀賣新聞》報導，這款護照免費發放，首批準備了1萬份，但在開放申請的第一天（1日）晚間9點多，申請人數已達到上限。除了神似真實護照的外觀設計、走訪全縣35個市町村的集章活動等魅力，群馬縣知事山本一太也分析指出：「群馬縣在網路上常被戲稱為『群馬帝國』。我們反過來利用『進入群馬需要護照』這種地域刻板印象的幽默感，也是引發熱潮的原因。」

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截至11日為止的4個工作天內，縣府已發放出5969份護照。其中甚至已有14人成功集滿了所有市町村的印章。另一方面，目前網路上也出現了每本以超過1萬日圓的高價被轉售的案例，對此山本一太說：「這是因為供不應求所導致，我們希望透過增印來解決這個現象。」

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