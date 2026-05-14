「被綁住的石頭」不是裝飾品？ 日本百年寺廟揭密震撼300萬人

「被綁住的石頭」不是裝飾品？ 日本百年寺廟揭密震撼300萬人2026/05/14 21:31 即時新聞／綜合報導
若在日本看到被繩子綁住的石頭，代表石頭後方是「禁止進入」區域。（圖擷取自@nanzenji_kyoto 社群平台「X」）
日本有許多歷史悠久的古蹟、庭園、料亭、寺廟，吸引外國觀光客朝聖，然而，這些場所往往暗藏鮮為人知的祕密。有日本網友分享，曾有百年寺廟發聲告誡大眾，在這些地點看到「被繩子綁住的石頭」，代表石頭後方是「禁止進入」區域；冷知識一出，迅速引發各國網友熱議。
社群平台X（前Twitter）名為「すぽんちゅ」的日本網友，是小有名氣的日本民俗愛好者，時常分享各種稀奇古怪的歷史或小知識。他昨晚（12日）轉發位於京都五山、擁有700多年歷史的大本山南禪寺所2019年發布的照片，只見畫面中有顆黑色繩子綁成十字狀的石頭，擺在石橋正中央。
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すぽんちゅ指出，這種石頭被稱為「止步石」（止め石）或「關守石」（関守石），較容易在日本歷史悠久的庭園、料亭或寺廟看到它，不過它並非普通的造景裝飾品，而是源自茶道文化、委婉告知外人「此路不通」或「請勿再往前」的示警標示，也意味著石頭後方的區域，完全禁止陌生外來者擅自隨意進入。
すぽんちゅ進一步解釋，日本傳統文化相當注重「含蓄」與「以和為貴」，不習慣設置太過明顯的警告標示，改用這種優雅、自然且不破壞造景和諧氛圍的方式來提醒。另外，日本多地也常見有人將「石頭」放在路上，在文化中象徵阻擋他人，他舉岩手縣圓通正法寺的石階為例，目的是讓缺乏決心的求道者放棄修行。
另有其他日本網友留言指出，這與現今日本社會的「心機石」（いけず石）概念相似，它是居民放在住家轉角、牆邊或狹窄巷弄的大石頭，看似防止車輛擦撞牆面，其實背後暗含相當強烈的警告意味，堪稱無形的恐嚇或結界。すぽんちゅ則笑說，這種石頭酷似民間版「核武器」，其攻擊力保證能讓雙方同歸於盡。
PO文吸引超過300萬人次瀏覽，除了引日本網友熱議，還釣出不少外國網友留言指出，「比起警告，更像是詛咒呢」、「我覺得放個圖示能更好懂」、「裡面其實是結界吧？領域展開」、「感覺像是京都人會喜歡的東西」、「一直以為是紀念品，還在想說怎麼綁」、「我完全不知道這個小知識，下次去日本會多加小心」、「不太熟習日本文化的我，如果沒看到這篇文，很可能會擅自拿起來玩或無視它繼續走」。
最近は日本人でも知らない人が多いんですが、歴史ある庭園や料亭、寺社を歩いているとき、通路上にこの石が置かれていたら、それは「これ以上立ち入るな」のサインなので、この石を発見したらその先は立ち入り禁止です。 pic.twitter.com/5o1JwjDzix— すぽんちゅ （@Iwatekko6969） May 12, 2026
「止め石」日常生活ではあまり馴染みがありませんが、日本庭園や寺社仏閣で見られ、大寧軒の石橋や池の手前にも、そっと設置されてます。ここから先には入らないで下さいね、という合図です。こんなお知らせの仕方もあるなぁと興味を持って頂けたら幸いです。 pic.twitter.com/3cLCN5LObU— 【公式】大本山 南禅寺 （@nanzenji_kyoto） November 25, 2019