「被綁住的石頭」不是裝飾品？ 日本百年寺廟揭密震撼300萬人

若在日本看到被繩子綁住的石頭，代表石頭後方是「禁止進入」區域。（圖擷取自@nanzenji_kyoto 社群平台「X」）

日本有許多歷史悠久的古蹟、庭園、料亭、寺廟，吸引外國觀光客朝聖，然而，這些場所往往暗藏鮮為人知的祕密。有日本網友分享，曾有百年寺廟發聲告誡大眾，在這些地點看到「被繩子綁住的石頭」，代表石頭後方是「禁止進入」區域；冷知識一出，迅速引發各國網友熱議。

社群平台X（前Twitter）名為「すぽんちゅ」的日本網友，是小有名氣的日本民俗愛好者，時常分享各種稀奇古怪的歷史或小知識。他昨晚（12日）轉發位於京都五山、擁有700多年歷史的大本山南禪寺所2019年發布的照片，只見畫面中有顆黑色繩子綁成十字狀的石頭，擺在石橋正中央。

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すぽんちゅ指出，這種石頭被稱為「止步石」（止め石）或「關守石」（関守石），較容易在日本歷史悠久的庭園、料亭或寺廟看到它，不過它並非普通的造景裝飾品，而是源自茶道文化、委婉告知外人「此路不通」或「請勿再往前」的示警標示，也意味著石頭後方的區域，完全禁止陌生外來者擅自隨意進入。

すぽんちゅ進一步解釋，日本傳統文化相當注重「含蓄」與「以和為貴」，不習慣設置太過明顯的警告標示，改用這種優雅、自然且不破壞造景和諧氛圍的方式來提醒。另外，日本多地也常見有人將「石頭」放在路上，在文化中象徵阻擋他人，他舉岩手縣圓通正法寺的石階為例，目的是讓缺乏決心的求道者放棄修行。

另有其他日本網友留言指出，這與現今日本社會的「心機石」（いけず石）概念相似，它是居民放在住家轉角、牆邊或狹窄巷弄的大石頭，看似防止車輛擦撞牆面，其實背後暗含相當強烈的警告意味，堪稱無形的恐嚇或結界。すぽんちゅ則笑說，這種石頭酷似民間版「核武器」，其攻擊力保證能讓雙方同歸於盡。

PO文吸引超過300萬人次瀏覽，除了引日本網友熱議，還釣出不少外國網友留言指出，「比起警告，更像是詛咒呢」、「我覺得放個圖示能更好懂」、「裡面其實是結界吧？領域展開」、「感覺像是京都人會喜歡的東西」、「一直以為是紀念品，還在想說怎麼綁」、「我完全不知道這個小知識，下次去日本會多加小心」、「不太熟習日本文化的我，如果沒看到這篇文，很可能會擅自拿起來玩或無視它繼續走」。

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