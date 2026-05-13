日本牙醫拔完智齒堅持不收錢 「神理由」轟動1200萬人次

日本網友到醫院拔除長歪的智齒，術後牙醫師堅持不收費。（圖擷取自@Nancy65094154 社群平台「X」）

「智齒」生長情況雖因人而異，但若是智齒出現長歪、卡住等情況，就不得不進行拔除手術。近來有日本網友分享，他去醫院拔長歪的智齒，沒想到手術結束後，牙醫竟然堅持不收費，讓他百思不解，詢問後得到令他哭笑不得的回應，該文一出，吸引逾1200多萬人次瀏覽。

社群平台「X」（前Twitter）名為「ナンシー・Onagadori」的日本網友透露，他在9日上午11點左右到醫院拔嘴巴右下角的智齒，原本他以為整個手術只會進行1個小時左右，未料竟一路進行到下午2點，而且牙醫在術後表示，智齒還沒拔乾淨。原PO回憶，後來他到櫃檯準備掏出診費，沒想到牙醫卻堅持這次手術不收費。

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原PO表示，他一聽到牙醫說不收費，頓時感到非常疑惑與緊張，緊接著又聽到牙醫說︰「因為我的自尊心，不允許我收這筆錢」這句話，甚至還免費給藥，讓他當場傻眼。事後原PO補充，牙醫拔智齒期間發現一旁邊的牙齒蛀牙了，不得不先臨時改先為它治療；至於左下角尚未拔掉的智齒，因為不好下刀而被介紹給其他牙醫處理。

該文吸引不少專業醫療人士熱議，其他網友則表示，「有Guts的牙醫」、「牙醫：我賠錢也要把它拔出來」、「智齒真的是連退化都做不好的東西」、「或許這並非關乎個人面子，而是影響到牙科聲譽」、「智齒就是智障，橫躺到底想怎樣，當初也是拔超久」、「醫生：這顆智齒是我的職業生涯當中遇到過最強大的勁敵！」。

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