卡哇伊！1.5萬車主都用「秋田犬車牌」 台灣網友隔空喊羨慕

秋田縣政府推出秋田犬車牌，設計相當可愛。（圖擷取自秋田縣政府）

日本秋田縣政府近日宣布，廣受好評的「秋田犬圖案特色車牌」申請量已正式突破1.5萬件大關。這款以地方代表性犬種為主角的車牌，自2023年10月發放以來人氣居高不下，成功將地方觀光魅力轉化為車輛標誌，甚至引起台灣網友跨海熱議，紛紛敲碗直呼「好想要」。

綜合日媒報導，根據秋田縣政府最新統計，截至4月10日，申請總數已達1萬5101件。其中，「彩色版本」車牌高達1萬1158件，比例超過7成，其申請條件必須捐款滿1000日圓以上，款項將投入改善地方交通服務；而無須額外付費的「黑白版本」則有3943件。

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目前該款車牌也已安裝於當地觀光巴士與公務車上，成為行走的魅力標籤。消息傳回台灣後引發熱議，網友紛紛敲碗留言：「可愛，我也想要」、「好讚的車牌！」、「我家附近真的很多人申請」、「去旅遊也有看到」。

據了解，此款車牌是由地方創生企業「Norit Japan」所設計，圖案以秋田犬親子為主角，背景融合藍天、雪地與狗腳印，精準捕捉在地自然風情。為符合法規，輕型汽車與營業車輛會分別以黃色或綠色邊框區分。時任知事佐竹敬久強調，秋田犬具備世界級知名度，透過車牌能讓全國民眾在道路上隨處看見秋田的獨特魅力。

事實上，日本推行「地方特色車牌」已行之有年，旨在強化區域品牌。例如富士山的壯麗山景、福井縣的恐龍化石、奈良縣的鹿群圖騰，以及福山市結合運動文化的棒球車牌，皆成功將生硬的號牌轉化為具備收藏價值的設計品。

此款車牌由秋田縣地方創生企業「Norit Japan」設計。（圖擷取自Norit Japan）

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