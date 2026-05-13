打破11年來最重紀錄！ 佛州驚見33.3公斤「藍鯰魚怪獸」

佛州魚類和野生動物保護委員會近日正式宣佈，在薩旺尼河捕獲一條重達73.6磅（約33.3公斤）的巨型藍鯰魚。（圖擷取自「MyFWC」X）

美國佛羅里達州河流中潛伏著巨型鯰魚早已不是秘密，佛州魚類和野生動物保護委員會（FWC）近日正式宣佈，在薩旺尼河捕獲一條重達73.6磅（約33.3公斤）的巨型藍鯰魚，這項驚人的紀錄不僅震驚釣魚圈，更一舉打破州紀錄。

據《合眾國際社》報導，佛州魚類和野生動物保護委員會12日在X平台發文指出，釣客在薩旺尼河（Suwanee River）捕獲這條「怪獸級」的藍鯰魚，成功超越2015年所創下的69.5磅（31.5公斤）最重紀錄。經過FWC生物學家的嚴格鑑定，確認其物種、重量及資格均符合規範，正式認證為佛州最新的「鯰魚之王」。

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FWC指出，成年藍鯰魚以其壯碩的體型著稱，背鰭前方有明顯的隆起。外觀上與美洲河鯰（channel catfish）相似，尾鰭呈深叉狀。其背部與上側呈現藍灰色至板岩灰，腹部則為白色。

藍鯰魚被公認為淡水魚中力量最強悍的物種之一，平時多在水域底部覓食。釣客若想挑戰這類巨物，除了傳統的釣竿與捲線器外，常會使用灌木掛鉤或延繩釣等方式。

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