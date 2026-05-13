時間多才帶早餐去學校公司吃？ 台灣人「神回應」驚呆130萬日本人

近來有日本民眾好奇詢問，為什麼台灣人習慣外帶早餐去學校或公司吃，掀起台日網友熱議。（圖擷取自@bonkuretaiwan 社群平台「X」）

台日文化交流頻繁，2國之間不同的生活習慣、飲食文化，時常成為網路熱門討論話題。一名多次來台旅遊的日本網友表示，他注意到台灣人不太會在早餐店吃完飯，而是直接把餐點外帶到學校或公司，對這個現象產生原因感到相當好奇，該文一出，意外釣出不少台灣網友解釋，內容吸引逾130萬人次瀏覽。

社群平台「X」（前Twitter）名為「ボンクレ台湾」的日本網友，昨（12）日上午分享自己來台灣遊玩期間，享用過的早餐店美食照片，以及拋出一個讓他好奇已久的問題，「突然想到一件事，在台灣，大家不是會先去早餐店吃早餐，再去上班或上學？（或是外帶到公司吃），為什麼台灣人會有那麼多時間啊？」

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貼文一出，不少台灣網友指出，這個現象與台灣人刻在DNA的「吃飯皇帝大」習性有關，「吃也是工作的一部分」、「上班時吃早餐，是很多公司的默契」、「大家對吃這件事本來就比較寬容」、「學校第1節課、班會時間時大家都在吃早餐，連班導老師也是」、「台灣人打招呼除了說『早安、你好』，還常講『你吃飽了沒有？』（呷飽沒？），由此可見是把吃飯看得比什麼都重要的國家」。

還有人搬出台日文化差異分析，「主要是外食便宜，日本外食太貴了」、「台灣通勤時間比日本短，畢竟土地比較小」、「在台灣，家做早餐會花更多時間和金錢」、「與其說時間比較多，不如說是把便利性融入日常生活裡」、「這大概也是台灣悠閒生活步調的一部分吧，就算氣到想罵人，也得先把飯吃完」、「我覺得自己做早餐、 吃完再出門的日本人反而更有時間，因為沒時間煮飯才去買外帶」。

看到貼文獲得許多台灣人迴響，原PO事後留言直呼，「吃飯皇帝大」這個價值觀真的很棒，也認為人確實要吃飽飯才能好好做事情。原PO還坦言，自己是那種總是到最後一刻，才急急忙忙出門感通勤的人，因此無論是在家吃早餐或跑去超店買速食的時間都不夠，也很羨慕台灣人包容別人帶早餐去學校或公司吃的社會文化。

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