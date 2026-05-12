海洋巨獸現蹤嘉義！ 外傘頂洲海域驚見200公斤極危革龜

嘉義東石海域出現200公斤國寶級稀客革龜。（圖由第四岸巡隊提供）

漁民昨天在嘉義縣東石外傘頂洲海域作業起網時，發現網內有隻體型龐大、重達200公斤的海龜，漁民被這海洋巨獸嚇一跳，趕緊通報海巡署中部分署第四岸巡隊。經海洋保育署鑑定，確認為全球極度瀕危的第一級保育類動物「革龜（Leatherback sea turtle）」。

第四岸巡隊指出，革龜是世界上體型最大的海龜之一，背部由韌性極強的皮革質組織覆蓋，外型宛如深海中的皮革裝甲。由於革龜主要活動於大洋深水域，極少出現在地形平緩的台灣西部淺灘，這次現身外傘頂洲海域，令人驚呼連連。

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接獲通報後，第四岸巡隊立即聯繫海保署、海生館獸醫團隊及地方政府農業處進行會檢。經評估革龜僅有輕微擦挫傷，判定符合立即野放標準。在各方人員的通力協作下，載運這位重量級稀客重返大海，這次紀錄更為海洋保育署成立（2018年）以來，「首次活體救援並成功野放」的真實案例。

第四岸巡隊呼籲，漁民朋友若在海上作業時發現誤捕、擱淺或受傷之保育類生物，請立即撥打海巡署「118」報案專線，大家攜手守護這片蔚藍大海的珍貴生命，為海洋永續盡一份心力。

嘉義東石海域捕獲200公斤重的革龜。（圖由第四岸巡隊提供）

全球極度瀕危的第一級保育類動物的革龜野放回大海。（圖由第四岸巡隊提供）

全球極度瀕危的第一級保育類動物的革龜野放回大海。（圖由第四岸巡隊提供）

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