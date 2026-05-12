為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 蒐奇

    怎麼撞的？迎面高速撞BMW 重機竟飛上號誌燈掛在半空中

    2026/05/12 13:02 即時新聞／綜合報導
    加拿大1輛重型機車高速撞擊汽車後，整輛重機飛上天嵌在號誌燈上。（圖擷自X）

    加拿大1輛重型機車高速撞擊汽車後，整輛重機飛上天嵌在號誌燈上。（圖擷自X）

    加拿大溫哥華日前出現一起離奇車禍，一輛汽車準備左轉時，突然1台重型機車在對向迎面疾駛而來，重型機車高速撞擊汽車，整輛重機飛上天嵌在號誌燈上。

    綜合外媒報導，加拿大溫哥華日前發生一起離奇車禍，一輛BMW汽車準備左轉時，突然1台重型機車在對向迎面疾駛而來，重型機車高速撞擊汽車，現場零件四散，騎士前向噴出，而重機飛上天，在半空中旋轉多圈後，直接嵌在號誌燈上，令在場所有目擊人員傻眼。

    警方表示，重機騎士受重傷，但沒有生命危險，已被送往醫院接受治療，汽車司機沒有受傷，目前正在釐清肇事責任。

    重機飛上天，在半空中旋轉多圈後，直接嵌在號誌燈上，令在場所有目擊人員傻眼。（圖擷自X）

    重機飛上天，在半空中旋轉多圈後，直接嵌在號誌燈上，令在場所有目擊人員傻眼。（圖擷自X）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播