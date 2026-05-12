怎麼撞的？迎面高速撞BMW 重機竟飛上號誌燈掛在半空中

加拿大1輛重型機車高速撞擊汽車後，整輛重機飛上天嵌在號誌燈上。（圖擷自X）

加拿大溫哥華日前出現一起離奇車禍，一輛汽車準備左轉時，突然1台重型機車在對向迎面疾駛而來，重型機車高速撞擊汽車，整輛重機飛上天嵌在號誌燈上。

綜合外媒報導，加拿大溫哥華日前發生一起離奇車禍，一輛BMW汽車準備左轉時，突然1台重型機車在對向迎面疾駛而來，重型機車高速撞擊汽車，現場零件四散，騎士前向噴出，而重機飛上天，在半空中旋轉多圈後，直接嵌在號誌燈上，令在場所有目擊人員傻眼。

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警方表示，重機騎士受重傷，但沒有生命危險，已被送往醫院接受治療，汽車司機沒有受傷，目前正在釐清肇事責任。

Hard to believe it's not AI, but it really happened...



"A high-speed motorcycle collided with a silver BMW sedan at an intersection on Scott Road in Delta, BC （near Vancouver）, Canada, launching the bike airborne and leaving it dangling from a traffic light pole by its front… https://t.co/BlThLDJcmr — Amerigo Vespucci （@AVespucc1） May 11, 2026

重機飛上天，在半空中旋轉多圈後，直接嵌在號誌燈上，令在場所有目擊人員傻眼。（圖擷自X）

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