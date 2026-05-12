餵貓咪普拿疼害牠腫成「戽斗星人」 泰國天兵飼主被獸醫電爆

泰國黎逸府一名年長飼主心疼愛貓無精打采，於是直接餵牠吃人類的普拿疼，結果反而害牠臉腫成豬頭。（圖擷取自「โรงพยาบาลสัตว์บ้านสัตว์ยิ้ม」臉書粉專）

泰國黎逸府（Roi Et）近期發生一起驚險的寵物中毒事件，當地一名年長飼主看到愛貓精神不濟，以為牠是感冒導致，出於心疼自行拿出人用普拿疼給牠服用。未料藥效發作後，貓咪不僅沒有緩解症狀，甚至整張臉浮腫成「戽斗星球」的系列角色般，嚇得飼主緊急送牠去醫院急救，所幸最終保住一命。

綜合泰媒報導，根據「班薩特伊姆動物醫院」（โรงพยาบาลสัตว์บ้านสัตว์ยิ้ม）2日在社群發布的病例照片，只見受害貓咪送到醫院時，整張小臉腫到幾乎認不出原樣，尤其是下巴宛如充氣氣球般。院方表示，經獸醫檢查後，確認貓咪是服藥後中毒反應，飼主也坦言自己餵貓咪1顆成人用普拿疼，才導致貓咪發生異狀。

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獸醫指出，人類常用的普拿疼含有乙醯胺酚等成分，對貓狗而言有著強烈毒性，因為動物身體結構與人類不同，體內缺乏能代謝藥物成分的能力，一旦誤食，容易導致牠們發生嘔吐、嗜睡、牙齦發紫、呼吸困難等嚴重中毒反應，甚至引發肝衰竭等致命症狀；若是攝入量過高，很可能在短時間內奪走毛小孩的生命。

院方表示，所幸飼主在發現貓咪身體出現異樣後，立即在第一時間將牠送醫急救，才成功保下貓咪性命，目前貓咪已逐漸恢復健康。另外，獸醫在向飼主解釋病情時，也嚴肅教育他擅自餵貓咪吃人用藥物的危險性，得知愛貓被差點缺乏醫療常識的自己害死，飼主感到非常自責，甚至當場淚流不止，也承諾絕不再犯。

院方也藉此案向所有飼主提醒，千萬不要給寵物餵食任何人用藥物，看似無害的舉動，對動物而言可能是致命危險。如果發現寵物出現身體不適，應立即尋求專業獸醫的協助，而非自行當醫生餵藥，以免好意變成對寶貝造成無法挽回的傷害。

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