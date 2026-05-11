4天嗑8次！日本女孩PO台灣美食照 網見「1點心」狂出鏡笑翻

一名日本女子今年4月來台度假，期間拍下許多自己品嚐過的當地美食照，其中「豆花」出境比例異常高，引起許多台灣網友關注。（圖擷取自@risrisa9 Threads）

近年台灣成為許多日本人出國旅遊的熱門首選，無論是自由行或團體旅遊，都能看到不少日本遊客赴台觀光度假。1名日本女子分享，她在今年4月來台玩4天3夜，並PO出她在台灣品嚐到的各種美食照片，結果因為「豆花」出鏡次數太高、熱愛程度令眾人驚呼不已，意外吸引大批台灣網友熱烈討論。

社群平台Threads一名為「りさ」的日本女網友，發文曬出20多張台灣美食照片，並透露這些照片是她到台灣獨旅時拍攝。畫面顯示，原PO一路從台北玩到台中，沿途吃遍包括豆花、小籠包、地瓜球、麥芽餅、胡椒餅、滷肉飯、鹽酥雞、脆皮蔥油餅等在地小吃。其中，「豆花」在些打卡照的出現次數，比例明顯高於其他食物。

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該文一出，吸引大量台灣網友關注，不少人驚呼說，「真愛無誤」、「也太愛豆花了吧」、「豆花中毒的日本人」、「可以封妳為豆花公主了」、「豆花是有什麼魔、力！？」、「這4天吃的豆花比我1年都多」、「看來豆花在日本人心中是很有市場的」、「突然發現如果我失業之後，或許去日本賣豆花可以發大財」、「好喜歡豆花！各種配料、冷的、冰的、鹹的，竟然全部都收集吃過了，好厲害喔」。

得知台灣人熱議自己狂嗑豆花行為的原PO，坦言自己真的超愛豆花，不僅在4天內吃了8家豆花，甚至搭機回國後，仍對台灣豆花念念不忘，希望能天天吃到它。另有部分網友注意到，原PO吃的豆花都是「糖水豆花」，於是大方分享自己的口袋名單，推薦她下次來台務必試試看，「應該嚐嚐看豆漿+豆花的，處罰妳下次再來！」

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