看什麼物價都是「0050」 網友用AI做外掛程式來換算

有網友運用AI發想出一款「0050本位制」外掛程式，讓你買網購時看什麼都是「0050」。（圖授權自0225_wei社群平台「Threads」）

台股近日衝破4萬點大關，超越加拿大成為全球第6大股市，如果想要無腦加入，許多人或許會推薦ETF「0050」（台灣50指數），就有網友在社群平台分享，他發揮創意，運用AI協助開發了一款外掛程式，讓你在逛網購時，可以及時把新台幣換算成「0050」，成功阻止自己剁手。

之前有手遊玩家將蘋果手機當基準，算課多少等於1台蘋果手機，現在你也可以將「0050」當作基準，在網購時看到「嘿，這筆錢可以買XX股0050」，並且根據歷史年化報酬率，顯示這筆錢如果忍住不花，全部「all in 0050」，在3個月後和1年後會分別變成多少錢，或許可以忍住不買只是很想要的東西。

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網友在留言區笑成一團，「我會笑死，今天中午跟朋友去吃火鍋店才在跟朋友聊0050而已」、「喪心病狂」、「這就是牛市高點最明顯的訊號啊」、「超好笑，留友看」、「太病了吧…（稱讚」、「以前看到價格只會心痛，現在還會順便看到1年後的自己在哭」、「留友看，0050本位制」。

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