「中山呂布」現身！教授持掃把單挑獼猴爆紅 4年後真身曝光了

2022年中山大學教授手持掃把驅趕獼猴紅遍全台，近日有學生發現資工系退休教授李宗南將當年畫面放進海報個人照裡，引發社群熱議。（本報合成，擷取自gojo_fuko/Threads）

中山大學因獼猴橫行，師生與猴「鬥智鬥勇」早已是校園日常。2022年各大社群平台曾瘋傳一段影片，一名教授在停車場手持掃把，以激似電玩角色「呂布」與「賈克斯」的英勇姿態驅趕車頂獼猴，被網友尊稱為「戰神」。時隔4年，當初拍下影片的學生在校園內驚喜發現，這名神祕主角疑似是資工系退休教授李宗南。

一名中山大學學生昨天在Threads發文指出，畢業前終於找到自己「經典名作」的主角，並分享了一張通識教育講座的海報。海報上，李宗南除了專業的個人照，更幽默地放上當年手持掃把對抗獼猴的截圖。貼文發布不到一天就吸引4.8萬人按讚、112萬次瀏覽。

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留言區湧入大批校友及網友熱烈討論，紛紛留言笑稱，「那天經過看到快笑死，教授的代表作不是學術論文，是跟猴子打架的影片」、「講名字不一定認識，放影片截圖肯定認得出來」、「超好笑我要愛死，當初在中山的時候超好奇到底是哪位教授」、「等一下，教授自己在海報上放pk猴子的照片嗎」、「這個不讚不行，在河道上看到太多被猴子欺負的人了，教授真的是我看過面對猴子最勇的存在」。

網友更為教授冠上華麗頭銜，稱其為「中山賈克斯、獼猴之驅逐者、停車場秩序的維護人、文明於山海交界之捍衛者、 VLSI架構研究者、數位系統授道人，李宗南教授」。不少老系友看到教授依然身體硬朗且幽默感十足，紛紛留言表達支持，「老系友推一個！看到教授身體如此硬朗實在太開心了！」

中山大學通識教育講座海報。（圖取自中山大學西灣學院官網）

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