2蛇路中央「激戰」 75歲老農：頭一次看到好害羞......

古坑鄉華南村民在山區產業道路拍攝到2隻南蛇在路中央交纏激戰。（賴雅玫提供）

雲林古坑華南村民在山區農路拍攝到2隻南蛇交纏在路中央，嚇得雙腳發軟、頭皮發麻，把車停在路旁拍攝這難得景象，並分享給社區民眾。75歲社區理事長劉清極說，大家都是頭一次看到2蛇交纏在一起，以為是在交配，很害羞，經向專家請教才知道原來是在打架爭地盤。

華南社區村民5月6日下午5點左右下班返回家途中，在雲149線旁一條農路看到路中央好像有一條棕色麻繩，接近一看嚇了一大跳，竟是2隻蛇交纏在一起。村民說，當下雙腿發軟，全身起雞皮疙瘩，害怕會輾過牠們，加上腿也使不上力，把車子停在路旁，鼓起勇氣拿手機錄影，頭一次看到這樣景象，回到家即分享給其他村民看。

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社區督導賴雅玫指出，許多村民都是頭一次看到這樣景象，雖是透過手機看，大家還是很害怕，又好奇討論牠們是在交配、還是打架？還有長輩很害羞「歹勢」看。

賴雅玫說，經華南國小主任賴雅芬向農業部生物多樣性研究所專家詢問，從2隻交疊成麻花捲樣態，確定2隻南蛇是在打架爭地盤，若是交配2隻只有下半身會疊在一起，上半身則是分開。

賴雅玫表示，社區推動生態永續，敬天、惜天、謝天，不噴除草劑，這幾年生態豐富，曾在路上看到藍腹鷴、食蛇龜、食蟹獴等野生動物，遊客若行經遇見請不要驚擾，靜靜觀賞或等待他們過馬路後再通過。

古坑鄉華南村民在山區產業道路拍攝到2隻南蛇在路中央交纏激戰。（賴雅玫提供）

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