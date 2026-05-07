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    不是用「法拉利」品種？ 美國Cento罐頭遭消費者指控番茄詐欺

    2026/05/07 19:41 即時新聞／綜合報導
    美國有消費者提告食品大廠Cento Fine Foods，指控涉嫌犯下「番茄詐欺」。（圖擷取自@ABC7NY社群平台「X」）

    美國有消費者提告食品大廠Cento Fine Foods，指控涉嫌犯下「番茄詐欺」。（圖擷取自@ABC7NY社群平台「X」）

    兩位美國加州居民對食品大廠Cento Fine Foods提告，指控其涉嫌犯下「番茄詐欺」，聲稱該公司罐頭產品內使用的，並非其對外吹捧、被譽為番茄界「法拉利」的頂級聖馬札諾品種。

    紐約郵報》報導，訴狀內容寫道，原告指控總部位於紐澤西州的Cento公司，因在產品上使用「認證聖馬札諾（Certified San Marzano）」標籤，成為美國境內這起「番茄詐欺案」的首要元凶。

    這份集體訴訟指出，該產品的風味與品質，並未達到純正聖馬札諾番茄（San Marzano tomatoes）的奢華口感。這種番茄在義大利料理中地位崇高，以其果肉較厚、種子較少且酸度較低而聞名。訴狀形容：「聖馬札諾番茄被視為罐裝番茄品種中的法拉利或Prada。支持者認為，相較於其他義大利產或美國本土生產的選項，其高昂的價格絕對物有所值。」

    指控文件進一步抨擊，被告Cento將其產品行銷並標示為「認證」聖馬札諾番茄，具有虛假、誤導且不公平的性質，因為該產品缺乏消費者心中，對於認證聖馬札諾番茄所認知的風味、一致性與其他物理特性。

    對此，Cento公司在官網上解釋，其聖馬札諾番茄是由獨立第三方機構Agri-Cert，根據調節義大利該品種的嚴格準則進行認證。聖馬札諾番茄在歐盟擁有特殊受保護地位，與香檳（Champagne）或帕瑪森起司（Parmesan Cheese）等級相同。通常由獨立協會「聖馬札諾 DOP番茄保護協會」核實其產地與標準。

    根據ABC新聞報導，Cento聲稱其在2010年代因標籤規定要求，已主動停止尋求該協會的認證。然而，此集體訴訟則指控Cento其實是因為「犯下詐欺」，而被該協會逐出會員。

    儘管如此，Cento堅稱其番茄產自義大利坎帕尼亞大區、距離那不勒斯東南方約22英里的聖馬札諾地區。官網甚至提供代碼，供消費者追蹤產品產地。Cento Fine Foods的律師向媒體表示，該指控完全毫無根據，公司將積極辯護。律師強調，過去曾在紐約聯邦法院成功擊退類似訴訟，本次也將尋求立即駁回起訴。該公司在2019年也曾因聖馬札諾番茄的產量疑雲在紐約面臨訴訟。

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