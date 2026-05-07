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    日網超ㄎ一ㄤ防「偷傘賊」神器 示範動畫笑翻1400萬人

    2026/05/07 20:13 即時新聞／綜合報導
    一名創意十足的日本網友，分享他針對人人厭惡的「雨天偷傘賊」，設計一套完美制裁系統。（圖擷取自@tecomalupepepe 社群平台「X」，本報合成）

    一名創意十足的日本網友，分享他針對人人厭惡的「雨天偷傘賊」，設計一套完美制裁系統。（圖擷取自@tecomalupepepe 社群平台「X」，本報合成）

    每到下雨天，民眾最怕的是自己暫放傘架的雨傘被偷。日本一名網友突發奇想，設計一款能防止雨傘被人誤拿、還能順帶制裁偷傘小偷的完美系統，他還將這個發明製作成一段示意動畫，立即吸引逾1400多萬人朝聖，各國網友們更紛紛敲碗希望能發售上市！

    社群平台X（前Twitter）名為「テコまる」的日本網友，4日分享一個名為「對付偷傘賊怨氣消解系統」（傘泥棒に対する不快感解消システム）短篇動畫。內容顯示，他在傘把處安裝一個指紋感應裝置系統，如有有非傘主的人觸摸到，系統會立即發出明顯的紅燈警示，只要誤拿者在時限內將傘放回去，系統就會停止這些警示。

    若遇到無視系統警示、執意拿走他人雨傘來使用的小偷，該系統會改成使用電擊來麻痺小偷，緊接著雨傘的傘面會向上升50米左右，讓自己化身成避雷針，據悉此舉有機會引來天上的閃電和火焰。原PO指出，這個系統制裁不僅能讓小偷在大雨中嚇到剉咧等，還能讓被偷傘的苦主，默默在其身後露出愉悅笑容，可說是一石二鳥。

    超ㄎㄧㄤ影片曝光後，瞬間笑翻大批網友，「拿來渡劫用嗎？」、「今際之國第4季？！」、「這是什麼天罰系統XD」、「傘是很好用，但有點費實驗者」、「傘是找回來了，但要怎麼回收呢」、「前面的設計還算合理，但到了後面就越來越離奇」、「本來以為驗證完身分後頂多傘打不開，後面腦洞大開是怎樣啦」。

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