逼近台北101！阿拉斯加山崩掀481米海嘯 全球史上第2高

去年8月，阿拉斯加一座山發生崩塌、大量岩石落入海中後，在一處經常有郵輪造訪的峽灣引發一波巨大的「巨型海嘯」（megatsunami）。圖攝於2025年8月13日，右側冰川末端有山崩遺跡。（美聯社）

氣候危機也帶來海嘯風險！科學家表示，去年8月，阿拉斯加一座山發生崩塌，大量岩石瞬間墜入峽灣，在一處經常有郵輪造訪的狹長水域引發巨型海嘯（megatsunami），浪高達481公尺，這是有紀錄以來第二高的海嘯；台北101大樓的總高度為508公尺。

綜合外媒報導，這起海嘯在去年8月襲擊阿拉斯加東南部特雷西峽灣（Tracy Arm fjord），其以花崗岩峭壁、瀑布與冰川聞名，全長約40公里、寬僅約1公里，周圍峭壁高度超過1000公尺，地形狹長且兩側高聳，形同半封閉水道。海嘯事件當時大多未被報導，如今一項新的科學分析顯示，這是由大規模山崩所造成，相當於24座大金字塔的6400萬立方公尺的岩石瞬間落入下方水域。

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50公里外目擊逾2米海浪驚魂

根據週三（6日）發表於《科學》（Science）期刊、由卡加利大學地貌學家舒加爾（Dan Shugar）領導的新研究，2025年8月10日當地時間清晨5時26分，一場大規模山崩從垂直高度1公里處崩落，在不到一分鐘內墜落到南索耶冰川（South Sawyer glacier）末端，進入峽灣並掀起滔天巨浪，衝上峽灣對岸峭壁。海嘯將陡峭岩壁上的植被全部摧毀，留下清楚可見的「水痕」。研究團隊透過現地調查、衛星影像、地震資料與植被遭剝除的高度，重建山崩與海嘯過程，推估這波巨型海嘯最高達481公尺。

報告中的目擊者說法也顯示，這場海嘯影響範圍相當廣。約55公里外港島（Harbor Island）的露營客表示，海水湧過帳篷，沖走一艘獨木舟及裝備。距離山崩處約50公里外無名灣（No Name Bay）一艘船上的目擊者描述，他看見一道2至2.5公尺高的海浪，從特雷西灣方向沿著岸線捲起，隨後又出現第二道約1公尺高的海浪。

史上最高紀錄530米也在阿拉斯加

研究人員表示，這場海嘯只比全球有紀錄以來的最高海嘯略低；最高紀錄是1958年在阿拉斯加利圖亞灣（Lituya Bay）記錄到的530公尺海嘯。這起山崩也引發長達36小時的湖震／港震（seiche），即在封閉水體內來回振盪的駐波。

報導指出，所幸事發時間在清晨，沒有造成死亡。特雷西峽灣是觀光郵輪探索阿拉斯加的自然奇景勝地，事發地區每天約有3艘郵輪通過，另有其他船隻會在距離山崩地點數公里內航行。部分郵輪公司已宣布，考量安全，將停止派船進入特雷西峽灣。

倫敦大學學院學者希克斯（Stephen Hicks）表示，該冰川先前「協助支撐著這塊岩石」，因此當冰層退縮時，便暴露出峭壁底部，「讓那些岩石突然崩落進峽灣」。研究指出，「如果沒有快速的冰川退縮，這場山崩很可能不會造成這樣的巨浪，因為它原本會完全崩落在冰川冰體上，甚至可能根本不會發生」。

研究人員指出，相較於地震引發的海嘯，由山崩引發的海嘯可能具有「更高的爬升高度」，原因是水深的局部變化更大，以及邊坡崩塌直接造成水柱位移；這種現象在峽灣等受限水體中最為明顯。

去年8月，阿拉斯加一座山發生崩塌、大量岩石落入海中後，在一處有郵輪造訪的峽灣引發一波巨大的「巨型海嘯」（megatsunami）。圖攝於2025年8月13日，左側為山崩遺跡。（美聯社）

去年8月，阿拉斯加一座山發生崩塌、大量岩石落入海中後，在一處有郵輪造訪的峽灣引發一波巨大的「巨型海嘯」（megatsunami）。圖攝於2025年8月13日，山崩引發海嘯的遺跡。（路透）

去年8月，阿拉斯加一座山發生崩塌、大量岩石落入海中後，在一處有郵輪造訪的峽灣引發一波巨大的「巨型海嘯」（megatsunami）。圖攝於2025年8月13日。（美聯社）

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