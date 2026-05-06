最長情的祝福！日網友收全套《獵人》新婚賀禮 網：寓意永無止盡

最長情的祝福！日網友收全套《獵人》新婚賀禮 網：寓意永無止盡2026/05/06 18:23 即時新聞／綜合報導
日前有網友PO出他所收到的結婚禮物是整套《獵人》，留言區網友大讚這寓意是「永無止盡」。（圖擷取自@Un4v5s8bgsVk9Xp社群平台「X」）
朋友結婚會想送什麼賀禮呢？看完這篇後不妨考慮一下《獵人》（HUNTER×HUNTER）漫畫吧！日前有位日本網友分享，她收到朋友送的結婚賀禮為《獵人》出到目前為止的全套單行本，網友一看覺得「這有永無止盡的寓意」、「這是可以傳給子孫的好東西」。
《獵人》（HUNTER×HUNTER）的作者漫畫家冨樫義博因身體健康問題經常休刊，在同好之間流傳改編版「家祭毋忘燒《獵人》」，是漫畫迷口中的「有生之年」漫畫之一。社群平台「X」（前Twitter）名為「皮」的日本網友，發了張朋友在書店幫他挑選《獵人》單行本的照片，並配文「非常感謝我的朋友送我全套《獵人》漫畫作為結婚禮物」，沒想到引來620萬人次觀看，7000多次轉發。
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網友紛紛送上祝福，「《獵人》被認為是吉祥的，因為它永無止境」、「所以這就像是永無止境的《獵人》和永無止境的友誼」、「這是最好的結婚禮物，可以傳給子孫後代」、「這是最好的嫁妝」、「這是一輩子的朋友會送的禮物」。
友達が結婚祝いでハンターハンター全巻買ってくれたの本当にありがとう pic.twitter.com/eKSZc3w2uj— 皮 （@obayashimotoko） May 3, 2026
No.430、人物ペン入れ完了。— 冨樫義博 （@Un4v5s8bgsVk9Xp） April 8, 2026
420話〜の掲載時期はジャンプ編集部の
発表をお待ちください。
妻から頑張る力をもらいまくって
おります。#アルテミス2#シャイニングシアター pic.twitter.com/00DXl3iSV4