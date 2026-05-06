最長情的祝福！日網友收全套《獵人》新婚賀禮 網：寓意永無止盡

日前有網友PO出他所收到的結婚禮物是整套《獵人》，留言區網友大讚這寓意是「永無止盡」。（圖擷取自@Un4v5s8bgsVk9Xp社群平台「X」）

朋友結婚會想送什麼賀禮呢？看完這篇後不妨考慮一下《獵人》（HUNTER×HUNTER）漫畫吧！日前有位日本網友分享，她收到朋友送的結婚賀禮為《獵人》出到目前為止的全套單行本，網友一看覺得「這有永無止盡的寓意」、「這是可以傳給子孫的好東西」。

《獵人》（HUNTER×HUNTER）的作者漫畫家冨樫義博因身體健康問題經常休刊，在同好之間流傳改編版「家祭毋忘燒《獵人》」，是漫畫迷口中的「有生之年」漫畫之一。社群平台「X」（前Twitter）名為「皮」的日本網友，發了張朋友在書店幫他挑選《獵人》單行本的照片，並配文「非常感謝我的朋友送我全套《獵人》漫畫作為結婚禮物」，沒想到引來620萬人次觀看，7000多次轉發。

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網友紛紛送上祝福，「《獵人》被認為是吉祥的，因為它永無止境」、「所以這就像是永無止境的《獵人》和永無止境的友誼」、「這是最好的結婚禮物，可以傳給子孫後代」、「這是最好的嫁妝」、「這是一輩子的朋友會送的禮物」。

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