為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 蒐奇

    最長情的祝福！日網友收全套《獵人》新婚賀禮 網：寓意永無止盡

    2026/05/06 18:23 即時新聞／綜合報導
    日前有網友PO出他所收到的結婚禮物是整套《獵人》，留言區網友大讚這寓意是「永無止盡」。（圖擷取自@Un4v5s8bgsVk9Xp社群平台「X」）

    日前有網友PO出他所收到的結婚禮物是整套《獵人》，留言區網友大讚這寓意是「永無止盡」。（圖擷取自@Un4v5s8bgsVk9Xp社群平台「X」）

    朋友結婚會想送什麼賀禮呢？看完這篇後不妨考慮一下《獵人》（HUNTER×HUNTER）漫畫吧！日前有位日本網友分享，她收到朋友送的結婚賀禮為《獵人》出到目前為止的全套單行本，網友一看覺得「這有永無止盡的寓意」、「這是可以傳給子孫的好東西」。

    《獵人》（HUNTER×HUNTER）的作者漫畫家冨樫義博因身體健康問題經常休刊，在同好之間流傳改編版「家祭毋忘燒《獵人》」，是漫畫迷口中的「有生之年」漫畫之一。社群平台「X」（前Twitter）名為「皮」的日本網友，發了張朋友在書店幫他挑選《獵人》單行本的照片，並配文「非常感謝我的朋友送我全套《獵人》漫畫作為結婚禮物」，沒想到引來620萬人次觀看，7000多次轉發。

    網友紛紛送上祝福，「《獵人》被認為是吉祥的，因為它永無止境」、「所以這就像是永無止境的《獵人》和永無止境的友誼」、「這是最好的結婚禮物，可以傳給子孫後代」、「這是最好的嫁妝」、「這是一輩子的朋友會送的禮物」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播