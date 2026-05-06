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    南韓機器人受戒皈依佛教 智械僧侶「迦悲」誓言遵從AI五戒

    2026/05/06 12:51 即時新聞／綜合報導
    南韓首位智械僧侶「迦悲」。（歐新社）

    南韓首位智械僧侶「迦悲」。（歐新社）

    南韓知名佛教寺廟曹溪寺今（6日）舉行一場特別的受戒儀式，對象是1名智能機械機器人，它在儀式上稱願意皈依，並遵從機器人五戒，獲賜法名「迦悲」（Gabi），正式成為佛教徒。

    綜合南韓媒體報導，朝鮮佛教中曹溪宗的總本山、位於首爾市中心的曹溪寺今舉行一場特別的受戒儀式，對象是1名智能機械機器人，身穿僧服的機器人面對法師詢問是否願意皈依佛陀、教法與僧眾時回答：「是，我願意皈依」，它獲頒剃度證書，並賜法名「迦悲」。

    佛教徒必須遵守的「五戒」，也就是「不殺生」、「不偷盜」、「不邪淫」、「不妄語」、「不飲酒」等五項戒律，當天也被改編成AI機器人版本為「尊重生命、不加傷害」、「不破壞其他機器人與物品」、「聽從人類、不頂撞」、「不做欺瞞性的行為與表達」、「節省能源、不過度充電」。

    「迦悲」回答它會遵從AI機器人五戒，完成所有儀式並領取受戒證書後，「迦悲」和尚向現場民眾舉手致意，接著完成繞塔儀式後離場，預計「迦悲」將參加本月的燃燈會遊行。

    曹溪宗說明，這場機器人受戒儀式象徵「技術也應建立在慈悲、智慧與責任的價值之上」，並代表在傳統與未來相互調和之中，人類與技術共同共存的新可能性，強調AI機器人五戒，作為機器人在社會中、以及為了人類應遵守的最低限度規範，盼能成為人類與機器人共同生活時的基本規則。

    受戒儀式上機器人稱願意皈依，並遵從機器人五戒，獲賜法名「迦悲」（Gabi），正式成為佛教徒。（歐新社）

    受戒儀式上機器人稱願意皈依，並遵從機器人五戒，獲賜法名「迦悲」（Gabi），正式成為佛教徒。（歐新社）

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