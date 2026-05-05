日網友笑看「松鼠通緝令」以為AI合成 下秒遇本尊打劫嚇瘋

日本一名網友分享，他以為園方設置「注意松鼠小偷」的通緝令是惡搞AI虛構事件，未料進入園區不久，就遭遇本尊上門打劫。（圖擷取自@zonuneko 社群平台「X」，本報合成）

為了防治鼠患等疾病爆發，世界各國政府都會在公共空間設置宣導禁止餵食、亂丟垃圾等公告，還會立法控制與定期進行清潔。日本一名網友分享，他路過某處公園時，看到園方設置「注意松鼠小偷」的通緝令海報，他原以為是新的惡搞AI虛構事件，未料自己不久便遇到本尊打劫，趣聞曝光後，瞬間逗樂大批網友。

社群平台「X」（前Twitter）名為「ぞぬ」的日本網友，3日下午路過公園時，看到一張照片宣傳海報，上面出現2張像是透過AI生成、正在享受披薩的松鼠通緝令，還描述這隻松鼠非常可愛，然而有「非常貪吃」、「逃跑速度快」等缺點，提醒到訪遊客來到公園務必保護好自己的食物，尤其是在露台座位用餐時。

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原PO坦言，他看到這張宣導海報的第一反應，是把上述內容當成AI生成的虛假事件，因此並未放在心上，結果他一走到露台座位，就馬上看到被園方通緝的松鼠小偷本尊，大剌剌跳到桌面上，瘋狂探索人類遺留的食物垃圾，甚至還一度衝到他面前，試圖當場對他搶劫，讓他嚇得急忙後退與其保持一段距離。

畫面曝光後，吸引超過580萬人次瀏覽，網友紛紛表示，「超級可愛才是重點」、「我的心都被牠偷走了」、「如果牠們真的吃了人類的食物會早死」、「其實仔細看，會發現松鼠的眼眶跟照片中的不一樣」、「台北的安鼠之亂如果是松鼠的話，大概就不會炎上了」、「沒有食物就沒有老鼠，如果哪裡有老鼠大量繁殖，一定是要嘛食物充足、要嘛天敵減少，不控制因素只想用老鼠藥去防治根本蠢政策」。

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