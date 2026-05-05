「安鼠之亂」揪10人躲深山講故事？ 網笑：猜你想讀《十日談》

有網友開玩笑稱「現在是要躲到深山裡10日了嗎？」大玩歐洲文藝復興哏《十日談》。圖為1916年約翰·威廉·沃特豪斯的《十日談》畫作。（取自網路）

近日台北市民眾頻頻在大街上目擊「鼠輩橫行」，嘲諷為「安鼠之亂」。日前有網友發文提出，「既然現在都有鼠患了，是不是該聚集10個人一起躲到深山裡，每人每天就不同主題分享一個故事，持續10天了」，讓人聯想到歐洲文藝復興時期，描述1348年繁華的佛羅倫薩發生殘酷的黑死病，10位男男女女到郊外山上的別墅躲避瘟疫講了10天故事的文學作品薄伽丘《十日談》。

關於近日台北發生的大事，從鼠患到銀行搶案，不免俗讓人有種「時空錯亂」的文藝復興，因此開始有網友加入這場交流談話，開玩笑說「我已經開始在印贖罪券了」（中世紀晚期羅馬教廷授權神職人員販售，至16世紀引發宗教改革）、「終於到了文組可以把理組綁在柱子上面燒的時候了」、「開始囤烏鴉面具」（黑死病時期醫師所配戴的面具）。

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更有網友留言「任何人都能使用thread，包含薄伽丘」、「新時代十日談，歷史是一個循環」、「就說要讀書，讀書就是為了讓我看懂這個笑話」、「台北十日談感覺可以出現代童話投國藝會藝文補助」、「現在開始學雕塑趕得上文藝復興嗎」、「然後就可以寫一本小說集《避鼠朗讀會》」。

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