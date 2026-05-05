美國客人嫌麵不夠辣 名店老闆求「再給一次機會」：保你送醫！

台北知名麻辣乾麵店近期收到一名客人負評，聲稱食物不如傳聞中「辣」，業者為此向下戰帖，請對方務必挑戰店內最高級別的「超級辣」。（圖擷取自「辣王忠麻辣乾麵 KingSpicy J」臉書粉專）

許多無辣不歡的「嗜辣族群」，不僅日常飲食熱衷吃辛辣食物、加入大量辣味調料，還喜歡挑戰高辣度聞名的店家。近期台北市一間知名麻辣乾麵店，因為食物被一名從美國來的客人抱怨「不夠辣」，為此特別發文喊話，請對方再給一次機會，保證招待送對方進醫院的超級辣食，嗆辣回應吸引大批網友圍觀。

據了解，位於台北信義區吳興街的「辣王忠麻辣乾麵」，1日在臉書粉專分享一張Google評論截圖，只見一名自稱來自美國的客人，聽聞店家提供重辣食物供人挑戰，於是特意從美國飛來台灣品嚐，然而當餐點一端上桌，他馬上聞出僅有「一般魔鬼椒」的辣味，直言感到很失望，還給店家留下2星負評。

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對次，業者先是在Google評論回應，每種辣椒的辣度不同，推測這名客人點到「重辣」，建議可以挑戰更高辣度的「超級辣」，「我一定可以讓你送醫院，不用回美國了」。後來業者又在粉專發文致歉，讓對方誤以為「重辣」就是店內食物的極限辣度，「拜託，請再給我一次機會弄死你，千萬拜託，求你了！」

該文一出，迅速吸引大批網友熱烈討論。有人質疑此事是自導自演，被業者反嗆「如果自導自演，我會給自己5顆星，不是2顆」；也有人好奇美國人是否很能吃辣，釣出內行人科普，被金氏世界紀錄認證全球最辣的「X辣椒」、世界第3辣「卡羅萊納死神」，都是由美國人栽培出來，美國甚至還有許多吃辣養生研究。

還有曾挑戰過該店「超級辣」的苦主們，分享自己吃完後出現「整晚發抖冒冷汗，生不如死」的慘痛經歷，甚至有人直接秒送醫院急診。根據店家張貼的辣度大致標準圖，「超級辣」的辣度被業者評為「不愛惜自己生命的人」，若想要挑戰得事先簽下切結書，多個社群能看到許多民眾或網紅吃完後送醫的影片。

其他看戲網友則表示，「有夠派！」、「走著進來，躺著出去」、「期待他的醫院開箱文」、「運屍體回美國不知道多少錢」、「希望他能接受挑戰，直奔西天」、「這是我見過最有誠意的道歉方式」、「希望他可以在去一次，讓老闆給他夢想成真」、「我最喜歡人家桀驁不馴的走進貴店，然後痛哭流涕的影片了」。

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根據店家評家，全店辣度最高、吃之前需要簽下切結書的「超級辣」，會挑戰的大多為「不愛惜自己生命的人」。（圖擷取自「辣王忠麻辣乾麵 KingSpicy J」臉書粉專）

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