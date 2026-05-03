他曬出家中「霸道貓皇 VS 傲嬌阿嬤」 畫面逗樂百萬網友

日本一名高齡92歲的阿嬤，每天都會被家中3隻圓滾滾的寵物貓咪糾纏。（圖擷取自@nyanyanya0902 社群平台「X」，本報合成）

許多飼主都曾遇過，家中長輩排斥毛小孩到來，甚至百般阻擋或無視牠們靠近，然而這些行為，反而更吸引毛小孩發動撒嬌攻勢。日本一名飼主分享，總是散發生人勿近氣勢、一臉霸氣的愛貓們，不斷試圖透過賣萌行為，引起個性傲嬌的阿嬤注意，趣味畫面曝光後，迅速逗樂百萬網友。

社群平台「X」（前Twitter）名為「まさまさ」的日本網友，在家中3隻貓咪作伴，並時常分享愛貓們與92歲阿嬤「鬥智」的生活點滴。原PO表示，有時愛貓做出各種惡作劇、妨礙阿嬤正在做的事情，試圖讓阿嬤陪自己玩，但阿嬤完全不為所動，繼續投入要做的事情中，讓氣噗噗的愛貓，當場露出非常人性化的眼神控訴。

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原PO還分享，有次愛貓被阿嬤抱在腿上，結果愛貓臉上瞬間浮現「無奈之下被抱住」的嫌棄表情，阿嬤也擺出「無奈抱住貓」的厭世臉，不過雙方都沒有做出想離開對方的動作，目睹1人1貓之間的「對峙」場面，讓他頓時哭笑不得。原PO透露，即便阿嬤對貓咪態度沒有非常熱情，卻是家中最受到愛貓們喜愛的人類。

圖文曝光後，被萌翻的網友紛紛笑說，「好尊」、「雙重傲嬌」、「太可愛了！」、「負負得正，各取所需」、「雙向奔赴卻得不到回應的戀愛」、「霸道貓皇：女人妳這是在玩火！」、「不會溺愛毛孩的阿嬤好稀有」、「奶奶：我不會改變自己的節奏！」、「互相傷害（X），互相相愛（O）」、「無法對彼此坦誠相待，好像青春校園偶像劇」、「假裝對彼此漠不關心，但實際上最愛對方了」。

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