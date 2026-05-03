他曬出家中「霸道貓皇 VS 傲嬌阿嬤」 畫面逗樂百萬網友

他曬出家中「霸道貓皇 VS 傲嬌阿嬤」 畫面逗樂百萬網友2026/05/03 20:31 即時新聞／綜合報導
日本一名高齡92歲的阿嬤，每天都會被家中3隻圓滾滾的寵物貓咪糾纏。（圖擷取自@nyanyanya0902 社群平台「X」，本報合成）
許多飼主都曾遇過，家中長輩排斥毛小孩到來，甚至百般阻擋或無視牠們靠近，然而這些行為，反而更吸引毛小孩發動撒嬌攻勢。日本一名飼主分享，總是散發生人勿近氣勢、一臉霸氣的愛貓們，不斷試圖透過賣萌行為，引起個性傲嬌的阿嬤注意，趣味畫面曝光後，迅速逗樂百萬網友。
社群平台「X」（前Twitter）名為「まさまさ」的日本網友，在家中3隻貓咪作伴，並時常分享愛貓們與92歲阿嬤「鬥智」的生活點滴。原PO表示，有時愛貓做出各種惡作劇、妨礙阿嬤正在做的事情，試圖讓阿嬤陪自己玩，但阿嬤完全不為所動，繼續投入要做的事情中，讓氣噗噗的愛貓，當場露出非常人性化的眼神控訴。
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原PO還分享，有次愛貓被阿嬤抱在腿上，結果愛貓臉上瞬間浮現「無奈之下被抱住」的嫌棄表情，阿嬤也擺出「無奈抱住貓」的厭世臉，不過雙方都沒有做出想離開對方的動作，目睹1人1貓之間的「對峙」場面，讓他頓時哭笑不得。原PO透露，即便阿嬤對貓咪態度沒有非常熱情，卻是家中最受到愛貓們喜愛的人類。
圖文曝光後，被萌翻的網友紛紛笑說，「好尊」、「雙重傲嬌」、「太可愛了！」、「負負得正，各取所需」、「雙向奔赴卻得不到回應的戀愛」、「霸道貓皇：女人妳這是在玩火！」、「不會溺愛毛孩的阿嬤好稀有」、「奶奶：我不會改變自己的節奏！」、「互相傷害（X），互相相愛（O）」、「無法對彼此坦誠相待，好像青春校園偶像劇」、「假裝對彼此漠不關心，但實際上最愛對方了」。
遊んで欲しくて新聞読むのを邪魔したのに今度は洗濯物をたたみ始めたおばあちゃんへ向ける視線。 pic.twitter.com/Lu7WCnSUuc— まさまさ （@nyanyanya0902） April 11, 2026
April 6, 2026
おばあちゃんのポンポンが好き pic.twitter.com/5zqVXYR79x— まさまさ （@nyanyanya0902） April 9, 2026
祖母の膝から退かそうとするとコレ。 pic.twitter.com/NyGvT7WHYV— まさまさ （@nyanyanya0902） April 11, 2026
おばあちゃんとテレビを見る。 pic.twitter.com/ernfmvM0PI— まさまさ （@nyanyanya0902） April 12, 2026
おばあちゃんのお膝が好き。 pic.twitter.com/1hDwSlgcXQ— まさまさ （@nyanyanya0902） April 10, 2026
おばあちゃんとねこ pic.twitter.com/Fo2DKyI62f— まさまさ （@nyanyanya0902） April 26, 2026
「仕方なく抱っこしてやってる」— まさまさ （@nyanyanya0902） April 11, 2026
「仕方なく抱っこされてやってる」 pic.twitter.com/0pCVdUgsPZ
おばあちゃんの爪切りからは逃げられないことを知っている。 pic.twitter.com/IGN7sHVugu— まさまさ （@nyanyanya0902） May 1, 2026
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