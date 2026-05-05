「我孫子」到了！日本車站名不是笑話 旅日達人揭3可能淵源

旅日達人分享，「我孫子」這個地名的由來，其實在日本史與語言學中，有著非常嚴肅且古老的背景。（圖擷取自臉書專頁「SUGOI JAPAN 日本觀察筆記」）

日文有許多「和製漢字」，常常會讓中文使用者看到一些詞露出「會心一笑」。日前旅日達人「SUGOI JAPAN 日本觀察筆記」在臉書粉專分享「我孫子」這個地名的由來，其實在日本史與語言學中，有著非常嚴肅且古老的背景。

「SUGOI JAPAN 日本觀察筆記」提到，最權威也是目前歷史學界最普遍認可的解釋為「古代氏族說」，在古代日本（大和時代），有一支強大的地方豪族名為「阿比古」（Abiko）。這是一個古老的姓氏，最初可能與「漁民」或「掌握水源的人」有關。 「ア（A）」是接頭詞，「ヒコ（Hiko）」在古日語中意指「男性的貴族」或「王子」。

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而早期日本並沒有固定文字，地名通常是根據讀音選取漢字來標註。因此，「Abiko」在歷史上曾出現過「安比古」、「吾孫子」、「安孫子」等寫法，最終演變為現在通用的「我孫子」。

另一種說法為「地形起源說」，有些地理語言學者認為，「Abiko」源自對特定地形的描述。Abikoi（網引）意指「拉網捕魚的地方」。考慮到千葉縣的我孫子市緊鄰手賀沼與利根川，大阪的我孫子也靠近大和川，這種說法在地理環境上相當吻，Abakoi（被破壞之處）也有觀點認為是指遭受洪水侵蝕或地表崩塌的土地。

還有一種為「外來語與神話說」，有一說指此名源於古印度支那語中的「Abinagugu」（火神），代表這群族群崇拜火，但此說法缺乏直接的考古證據支持。部分學者認為這與古代從朝鮮半島移居至日本的「歸化人」有關，因為「阿比古」這個稱號在古代百濟或新羅的體系中也能找到類似的職稱。

「SUGOI JAPAN 日本觀察筆記」表示， 雖然從現代漢語的角度看，「我孫子」聽起來像是在佔人便宜，但在日本文化中它完全沒有「我的孫子」這層意思：日文的孫子通常寫作「孫（mago）」。代表著古代豪族的聚居地。特別是千葉縣的我孫子市，在大正時代是著名的文人聚集地（如志賀直哉、武者小路實篤），曾有「北之鎌倉」的美譽。下次如果你在火車上看到這個站名，不妨把它想像成古代貴族阿比古的領地，或許就不會覺得那麼尷尬了！

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