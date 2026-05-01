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    40元就能體驗高品質投影？他用書局「這一物」效果超驚豔

    2026/05/01 17:07 即時新聞／綜合報導
    網友大讚只用書局買的40元厚紙板就可以投影出高品質的畫面。（圖擷取自Threads/@som824655）

    網友大讚只用書局買的40元厚紙板就可以投影出高品質的畫面。（圖擷取自Threads/@som824655）

    高麗菜桌要坐不下了！近日有網友分享在朋友家用投影機時，誤以為投影布幕價格不菲，沒想到對方卻說僅花40元購得，仔細一看才發現竟是以「厚紙板」製成，投影效果讓原PO直呼難以置信，貼文曝光後引發熱議。

    網友在Threads上分享，近日到朋友家用投影幕看NBA球賽，覺得投影布幕品質太好，問他「這螢幕應該很貴吧！」沒想到朋友竟回「沒有啊！40塊，書局買的」。原PO這才細一看發現，竟然是厚紙板。超強效果讓他直呼「超扯！甚至還可以調曲面角度！我要瘋了！」

    貼文一出，引來網友討論，網友說「賣投影布的：秘密被發現了！」、「書局：最近厚紙板大賣怎麼回事？」、「這就是那種，拖拉庫的引擎，給妳法拉利的音浪」、「這算高麗菜還是客家人桌？」

    此外，也有網友提醒，布幕顏色上其實要非常注意，「不能純白，要有一點灰才能把顏色完整顯現出來，也不能太灰，要介於白跟灰白之間」，也有網友建議「美術社還有一種叫做美國卡紙，顏色多樣磅數更重更耐用喔」。

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