封口貼也可以「台灣獨立」 一刀兩斷台獨貼開箱即台獨

有網友發揮創意製作「一刀兩斷台獨貼」。（授權自@sunny_day_association社群平台「Threads」，本報合成）

開箱封口貼原意為要讓買家知道「買的東西沒有被開過」。日前有網友發揮創意，設計成中國與台灣的圖案，在台灣海峽上加上虛線和剪刀，並寫上「請沿此線切開」，讓你一邊開箱一邊「台灣獨立」，讓網友敲碗「難得點開期待看到購買連結的貼文」、「@所有有在出貨的朋友」。

有些商家出貨會在箱子、外包裝袋加上封口貼，讓買家知道東西在到貨過程中「沒有被打開過」，有網友靈機一動，把圖案設計成中國與台灣，並在台灣海峽上加上虛線，提醒使用者「要把虛線沿著開箱處貼」，附上示範影片，只見美工刀療育地從台灣海峽上的虛線，將中國與台灣分開，一開箱即「台灣獨立」。

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該貼文吸引20多萬人次瀏覽，並有1.7萬網友按下愛心，更有近千人轉發，有網友加碼發揮創意「我會把它設計超硬超黏，割開時花更多時間，強迫必須花時間看切割過程」。

因為台灣出版自由，網傳有許多中國人喜歡在台灣買書運回中國閱讀「是不是聽說很多中國人喜歡買台灣的書，拜託都給我貼這張上去」、「我覺得寄中國可以貼在內側，打開發現已經切好了，直接顯化沒有要給猶豫的機會」。

更有網友表示「給有在出貨的台派友列」、「哪天看到哪個賣家是這樣包裝出貨，同商品系列我一定會回購」、「好讚喔！有哪個買家會用這個貼紙封箱，買爆他」、「希望我的包裹會出現」、「留言給各賣家」。

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