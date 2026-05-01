這款「台式娃包」掌握台味精髓 吸引破百萬網友朝聖

有網友曬出同事的「台式娃包」，吸引超過130萬人次瀏覽，沒想過還可以把娃娃當食物包，既耐用還可以曬娃。（授權自@1996hannah社群帳號「Threads」）

現代人出門流行「包上加包」，不僅帶上自己心愛的娃娃，還要給娃娃「配個包包」，以免污損。日前有位網友曬出他同事的「台式娃包」，就像是外帶小吃店一樣，將娃娃放入塑膠袋，用邦提圈（紅色繩子）綁起來，吸引130萬次人瀏覽，紛紛來朝聖這款「超台娃包」。

當原PO曬出同事的「台式娃包」後，引來廣大網友的熱烈回響，紛紛對自己的娃娃說「你看看，我讓你住的多好，你還不知足（亞洲家長版」、「夾鏈袋還是太舒適了（回家換裝）」、「這是我的娃包 ，紅繩結真的超耐」、「我一直都沒把他打開，沒想到現在都有痛包了（未拆封的塑膠袋）」、「我用真空袋，捨不得他變髒」、「看到沒！雖然沒有大富大貴，但還是有讓你過上不錯的生活」、「我如果跟我媽吵著要娃包，她應該就會這樣敷衍我」。

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更有網友留言提出「千萬不要被巴黎世家看到，不然又要讓他出新款了」、「這款估計一個要4萬起跳，重點紅色繩子另購20800元／條」、「巴黎世家應該有駐台設計師」、「現在是不能被古馳看到，Demna跳去古馳很久了」、「趕緊註冊防止他抄襲」。

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