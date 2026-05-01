邊生痰邊化痰？小鳥粉「愛克痰」隱藏吃法爆紅 藥師傻眼：不是調味料

綽號小鳥粉的化痰藥「愛克痰」堪稱是國人家庭常備藥之一。（資料照）

知名化痰藥「愛克痰」因包裝上有隻小鳥，被暱稱為「小鳥粉」，其微酸的柑橘味讓許多怕吃藥的民眾也能接受。近日有網友創意發想，將愛克痰粉末豪邁撒在冰品上的影片，迅速爆紅引發熱烈討論。

一名網友4月30日在Threads曬出一段影片，只見他將愛克痰橘色粉末撒在芋園冰，並興奮直呼「吃冰一定要加愛克痰！就變成夏天的味道了」。在短短一天內吸引超過164萬次瀏覽及3.4萬讚。

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大批網友紛紛留言笑虧「這是什麼以毒攻毒的吃法」、「邊生痰邊化痰」、「吃冰會咳嗽、生痰，加愛克痰就能化解」、「帶著你的愛克痰，滾出地球」、「留友看吃冰不會被長輩碎碎念的方法」。更有「民間高手」分享，將愛克痰加入冰美式咖啡中，口感竟神似酸甜清爽的「西西里咖啡」；甚至有人稱「始祖」是將愛克痰拌進白飯一起吃，獵奇程度讓人瞠目結舌。

然而，這類「混搭吃法」也讓醫療專業人士看傻眼，除了胸腔外科醫師杜承哲開玩笑表示「所以原廠會缺貨都是台灣人在搞，我當初拿到胸外專科的時候沒人跟我說台灣人會這樣吃藥」，「凱文藥師」也直呼「愛克痰是化痰藥，不是調味料。不過說真的，甜食確實會讓痰變黏稠、更難排出。吃完這碗，記得多喝水，讓愛克痰好好發揮」。

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