倫敦街頭驚見巨型雕像！班克西IG證實新作 諷刺意味爆表

班克西（Banksy）的雕像新作，於昨（29）日在英國倫敦滑鐵盧廣場亮相。（歐新社）

英國倫敦街頭於本週三（29日）驚喜現身一座巨型雕像，著名街頭藝術家班克西（Banksy）隨後於週四正式在Instagram發布影片，親自證實這座雕像就是他的最新力作。這座雕像座落於倫敦市中心聖詹姆士區的滑鐵盧廣場（Waterloo Place），底座上不僅清晰刻有「BANKSY」的標誌性簽名，更因其大膽的政治諷刺意涵引發各界高度關注。

據《BBC》 報導，這座引發轟動的雕像，外型貌似為一名西裝筆挺的男子邁步跨出底座，看似要奮力前行，但其右手揮舞的旗幟卻正好死死遮住了他的整個臉部。雕像矗立的選址也相當耐人尋味，其正後方就是愛德華七世、南丁格爾以及克里米亞戰爭紀念碑等歷史地標，在這些象徵傳統英雄主義的石雕環繞下，這名被旗幟蓋住目光的西裝男顯得格外荒謬且諷刺，挑釁意味十足。

請繼續往下閱讀...

事實上，這並非班克西首次以雕像形式進行創作，早在2004年，他就曾惡搞羅丹名作《思考者》，在倫敦街頭放置了一座名為《飲酒者》（The Drinker）的雕像，但該作品隨後便遭人竊走。

班克西近期的創作重心也多集中在倫敦，光是2024年，他就曾以「動物系列」快閃活動席捲全城；去年9月與12月，也分別在皇家司法院前與貝斯沃特區留下極具爭議的政治性壁畫。

負責管理該地區的西敏市議會表示：「我們很高興能在西敏市看到班克西的最新雕塑作品，它為該市豐富的公共藝術景觀增添了精彩的一筆。」並表示，「雖然我們已採取初步措施來保護這座雕像，但目前，公眾依然可以繼續參觀和欣賞它。」

「西裝男子」雕像底部的班克西「Banksy」標誌性署名。（擷取自X@_3emeOeil）

2015年12月11日，一名男子於倫敦歸還了藝術家班克西的雕塑作品《飲酒者》。（美聯社）

英國藝術家班克西於2024年8月7日在倫敦發布了三天內的第三幅動物主題作品（猴子）。（歐新社）

2025年12月22日，班克西證實了出現在倫敦貝斯沃特一棟建築側牆的畫像是他的作品。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法