拍照比「YA」指紋恐被盜！專家：1.5米內拍照個資全外洩

許多人在照相時，都有手指比YA（剪刀手）的習慣，但專家警告，此舉極有可能會讓你的指紋訊息外洩。（法新社）

現代人拍照習慣擺出「YA」（剪刀手）的姿勢，但這看似平常的動作，也有可能成為個資洩漏的破口。中國綜藝節目《初入職場·金融季》在近日播出的反詐騙測試流程中，揭露「拍照洩露指紋」的新型詐騙手法，引發熱議。專家更警告，近距離拍攝的高解析度照片，極有可能讓生物辨識資訊，落入不肖分子手中。

根據《洪觀新聞》報導，在節目流程中，泰籍藝人高卿塵與一名清潔阿姨合照時，大方對著鏡頭比YA，沒想到這個舉動竟讓他的指紋訊息當場洩漏。

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網路安全專家李暢對此解釋，隨著現今手機鏡頭畫素越來越清晰，若在1.5公尺以內的距離拍攝，且鏡頭完全對準手指，就有極大的機率，能完整提取出完整的指紋信息；而若距離在1.5公尺至3公尺之間，則能提取出約50%的指紋資訊；直到3公尺以上，才較難識別出手部的細節。

專家進一步提醒，指紋是極為重要的生物辨識數據，一旦被不肖分子掌握，可能被用於非法用途。專家也建議民眾在社群平台上發布高解析度的手部照片時，務必對手指部分進行馬賽克或模糊處理，且絕對不要在陌生的設備上隨意存錄指紋。

節目播出後，相關話題也引發中國網友熱論。有網友建議，「以後拍照真的要反向比耶了」，也有網友提醒大家，未來發照片前一定要記得給手指「美肌修圖」以消除指紋細節。專家強調，隨著科技日新月異，隱私安全防範不能大意，對於任何涉及生物識別資訊的傳播，都應保持高度警覺，避免成為科技犯罪的受害者。

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