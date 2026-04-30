為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 蒐奇

    拍照比「YA」指紋恐被盜！專家：1.5米內拍照個資全外洩

    2026/04/30 19:14 即時新聞／綜合報導
    許多人在照相時，都有手指比YA（剪刀手）的習慣，但專家警告，此舉極有可能會讓你的指紋訊息外洩。（法新社）

    許多人在照相時，都有手指比YA（剪刀手）的習慣，但專家警告，此舉極有可能會讓你的指紋訊息外洩。（法新社）

    現代人拍照習慣擺出「YA」（剪刀手）的姿勢，但這看似平常的動作，也有可能成為個資洩漏的破口。中國綜藝節目《初入職場·金融季》在近日播出的反詐騙測試流程中，揭露「拍照洩露指紋」的新型詐騙手法，引發熱議。專家更警告，近距離拍攝的高解析度照片，極有可能讓生物辨識資訊，落入不肖分子手中。

    根據《洪觀新聞》報導，在節目流程中，泰籍藝人高卿塵與一名清潔阿姨合照時，大方對著鏡頭比YA，沒想到這個舉動竟讓他的指紋訊息當場洩漏。

    網路安全專家李暢對此解釋，隨著現今手機鏡頭畫素越來越清晰，若在1.5公尺以內的距離拍攝，且鏡頭完全對準手指，就有極大的機率，能完整提取出完整的指紋信息；而若距離在1.5公尺至3公尺之間，則能提取出約50%的指紋資訊；直到3公尺以上，才較難識別出手部的細節。

    專家進一步提醒，指紋是極為重要的生物辨識數據，一旦被不肖分子掌握，可能被用於非法用途。專家也建議民眾在社群平台上發布高解析度的手部照片時，務必對手指部分進行馬賽克或模糊處理，且絕對不要在陌生的設備上隨意存錄指紋。

    節目播出後，相關話題也引發中國網友熱論。有網友建議，「以後拍照真的要反向比耶了」，也有網友提醒大家，未來發照片前一定要記得給手指「美肌修圖」以消除指紋細節。專家強調，隨著科技日新月異，隱私安全防範不能大意，對於任何涉及生物識別資訊的傳播，都應保持高度警覺，避免成為科技犯罪的受害者。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播