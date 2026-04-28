超狂！故鄉稅捐100萬日圓 鹿兒島回禮送「40KG整尾黑鮪魚」

日本近畿大學水產研究所日前宣布，若有人繳納100萬日圓的故鄉稅給鹿兒島縣瀨戶內町，就能獲得約40公斤重的整尾「近大黑鮪魚」。（圖擷取自@oricon 社群平台「X」）

日本政府自2008年實施的「故鄉稅」（ふるさと納税），促使多個地方政府準備各種人氣特產，作為感謝納稅者的「回禮」（返礼品）。近畿大學日前宣布，若有人繳納100萬日圓的故鄉稅（約新台幣20萬元）給鹿兒島縣瀨戶內町，就能獲得約40公斤重的整尾「近大黑鮪魚（近大マグロ）」，消息一出，迅速引發熱議。

綜合《產經新聞》等日媒報導，近畿大學水產研究所自1970年起，與和歌山縣串本町的大島實驗場展開「黑鮪魚」養殖研究，並於1998年在鹿兒島縣瀨戶內町的奄美實驗場，進一步推進養殖技術與魚苗生產等研究。經過3年的努力，近畿大學水產研究所終於在2002年攻破被視為不可能成功的「黑鮪魚完全養殖」課題，成為全球首例，並從2004年開始，販售名為「近大黑鮪魚」的人工養殖鮪魚。

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由於產量有限，「近大黑鮪魚」過去是在近畿大學水產研究所衍生新創企業「近大Armarin公司」，旗下經營的養殖魚專門餐廳，以及部分百貨公司販售。本月27日，近畿大學宣布從今年5月1日起，會將約40公斤重的整尾「近大鮪魚」，作為鹿兒島縣瀨戶內町故鄉稅的回禮，捐贈金額達100萬日圓者，即可獲得1尾。

近畿大學表示，希望透過此次與鹿兒島縣瀨戶內町的合作，向日本社會傳達在天然資源日益枯竭的背景下，經過嚴格品質控管的人工養殖魚類，不僅安全、美味，還能降低環境負擔、穩定供應漁獲，並進一步推動永續水產業的發展。

據悉，「故鄉稅」是日本政府為應對農村地區人口逐年減少，導致稅收下降等問題，而特別制定的納稅制度。該制度允許納稅人，將部分個人所得稅和住民稅，捐款給非居住地的地方政府與自治團體來扣抵稅金，由於這些稅金能作為促進振興地方經濟的經費，地方政府會回贈食物、住宿券等小禮物給納稅人以示感謝。

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