日本網友發「地圖砲」詢問芒果產季 釣出台灣果農神回應！

台灣聞名全球的超人氣水果「芒果」產季將至。示意圖。（資料照）

近期社群平台Threads掀起一股「地圖砲」風潮，吸引各國網友跟風，並成功透過這種趣味聊天方式，打破語言隔閡、進行各種互動。一名愛吃芒果的日本網友，近日發布一篇「地圖砲」貼文，隔空詢問台灣的美味芒果是否上市了，結果意外釣出果農以相同貼文回覆，逗趣神回應曝光後，也吸引5.3萬人按讚朝聖。

風靡Threads的「地圖砲」貼文，進行方式是先透過世界地圖定位自己的所在地，將畫面截圖後，再附上文字與指定想互動的國家，該國任何網友看到後都可留言回覆。名為「Yumi」的日本網友，24日上午發布一片「地圖砲」貼文詢問︰「現在有芒果上市了嗎？」，並透露自己非常羨慕台灣有非常多美味的水果。

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該文一出，吸引近80萬次瀏覽，還釣出許多熱情的台灣果農、檢驗人員回覆，綜合業者說法，台灣芒果最快要等到5月左右，才會收到輸日檢驗，請原PO再忍耐一段時間。諸多回覆中，最吸睛的是一名來自屏東枋山的果農，因為他也是使用「地圖砲」回應原PO，內文寫下︰「我們還在努力種植，芒果還在樹上長大喲。」

其他網友看到這些可愛互動，紛紛留言笑說，「留友看芒果外交，超級可愛」、「這種溝通方式也太可愛了吧」、「原來日本是這樣跟台灣叫貨的」、「被Threads的最新用法震驚到了」、「好可愛，動森島居民熱情回覆」、「現在還包跨海問問題了，這方法不錯啊」、「Threads現在根本是台日最大國際LINE群組」。

一名熱愛吃芒果的日本網友，近期透過Threads隔空發「地圖砲」詢問台灣芒果收成進度，釣出台灣果農以同樣方式回覆。（圖擷取自Threads，本報合成）

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