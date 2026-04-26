不是烈咬陸鯊！ 大谷翔平親曝最愛的《寶可夢》是「牠」

大谷翔平日前透露，在《精靈寶可夢》上千隻寶可夢中，自己最喜歡的是「皮卡丘」。（歐新社資料照、圖擷取自@kakky999999999 社群平台「X」，本報合成）

日本任天堂經典IP《寶可夢》今年迎接30週年，該作超人氣魅力讓作品粉絲遍布全球，各行各業眾多知名人士也是其粉絲。美國職棒大聯盟（MLB）近期發布一段趣味問答影片，邀請多名球員回答各自「最喜愛的寶可夢」，其中網路討論度最高的，莫過於道奇日本巨星大谷翔平，因為他的答案一出，立即跌破大眾眼鏡。

本月24日，MLB在IG、X（原推特）等官方社群平台發布一段短影片，內容為「你最愛的球員，最喜歡的寶可夢是誰？」（Your Favorite Player's Favorite Pokémon？），接著邀請多位著名球員，在鏡頭前親自揭曉這道問題的答案。影片發布後，迅速吸引逾200多萬人次瀏覽，掀起各國球迷與寶可夢粉絲熱議。

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影片顯示，多數球員的回答似乎都對從《寶可夢》初代「151隻寶可夢」情有獨多鐘，不僅輪番回答「初代御三家」妙蛙種子、水箭龜、噴火龍，還有快龍、超夢、卡比獸、閃電鳥等。其中，陪伴無數人童年、超人氣雷系寶可夢「皮卡丘」，成為包含大谷翔平在內的15名球員的心中NO.1，紛紛在鏡頭前毫不猶豫地選擇牠。

大谷翔平的答案傳回日本，令許多球迷感到不可置信，因為「烈咬陸鯊大谷」（ガブリアス大谷）讓許多人將兩者牢牢綁定，為此紛紛驚呼「不是該選烈咬陸鯊嗎？」，也有不少網友推測，能讓大谷翔平專注的事情幾乎都是棒球，對其他領域關注度不太高的他，唯一認識的寶可夢，或許只有最具代表性的皮卡丘也說不定。

據了解，源自2023年的網路迷因「烈咬陸鯊大谷」，是因為有網友偶然發現，大谷翔平的身高、體重、出生地（北海道）等資訊，意外與「烈咬陸鯊」這隻寶可夢的基本設定數據、登場地區原型一模一樣，加上大谷翔平著名的強大「二刀流」技術，恰好能與烈咬陸鯊雙手的鐮刀狀翅膀呼應，自此誕生另類的跨界迷因。

去年大聯盟東京海外首戰開幕儀式與《寶可夢》合作，主辦方特意在大谷翔平登場時，在現場大螢幕放出他與Mega型態的「超級烈咬陸鯊」同框畫面，以及播放最具代表性寶可夢搭檔是烈咬陸鯊、來自神奧地區的冠軍「竹蘭」（シロナ）專屬BGM，暗中致敬這個趣味迷因的彩蛋，也讓球迷與寶可夢粉絲至今仍津津樂道。

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美國職棒大聯盟（MLB）近期邀請包含大谷翔平在內的多名球員，回答他們各自「最喜愛的寶可夢」。（圖擷取自mlb IG、社群平台「X」，本報合成）

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